A Milli'ler İsveç maçı için Stockholm'e geldi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 10 Eylül'de deplasmanda İsveç ile yapacağı maç için başkent Stockholm'e geldi.
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye geldi.
Ay-yıldızlı ekip, özel bir uçakla Trabzon'dan İsveç'in başkenti Stockholm'ün Arlanda Havalimanı'na ulaştı. Burada A Milli Takımı, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt karşıladı.
Milli takım için havalimanında güvenlik önlemleri alındı. Kafile, havalimanından kamp yapacağı otele geçti.
AA