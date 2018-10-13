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13 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

A Milliler Rusya maçı için hazır

13 Ekim 2018, Cumartesi 20:59
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rusya karşısında Türk futbolcusunun kalitesini göstermek istediklerini söyledi.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın deplasmanda Rusya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Lucescu, Soçi kentindeki "Adler 1" spor tesisinde kaleci Sinan Bolat ile basın toplantısı düzenledi.

Rusya Milli Takımı'nın farklı bir tarzda futbol oynadığını belirten Lucescu, "Rusya fizik gücü yüksek, uzun toplarla oynayan, tecrübeli oyunculardan kurulu, ikili mücadeleleri fizik gücüyle kazanan, süratli bir takım. Biz ise onlara göre daha farklı oynayan, fizik gücümüz onlarla kıyaslanmayacak kadar farklı olan, daha kısa paslarla oynamaya çalışan bir ekibiz. Bakacağız, yarın kim daha başarılı olacak onu göreceğiz." diye konuştu.

Rusya'nın fizik gücünü zorlayacak bir durumlarının olmadığını kaydeden Lucescu, "Ekibime, Türk futbolcusunun kalitesini ön plana çıkarmaya çalışan, canlılıklarını, tekniklerini, becerilerini ön plana taşımaya çalışan bir futbol oynatmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı. 

Lucescu, maçın oynanacağı Fişt Stadı'nda yapılması planlanan antrenmanın yerinin değiştirilme sebebini de açıkladı. Rusya Futbol Federasyonunun bu değişikliği istediğini aktaran deneyimli teknik adam, "Çimler kötü. Bu problemi halledecekler. Biz de bu değişikliği kabul ettik." dedi. ​

Sinan Bolat: "Oynadıkça daha da gelişeceğiz"

Kaleci Sinan Bolat ise milli takımın yeni bir kadrosunun olduğunu belirterek, "Çok genç, üst seviyede oyuncular var. Avrupa'nın büyük takımlarında forma giyen futbolcular bulunuyor. Hepsi çok yetenekli. Oynadıkça daha da gelişeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Oynadıkları son iki maçın çok umut verdiğini dile getiren Bolat, "İnşallah yarınki karşılaşmada istediğimiz oyunu sahaya yansıtıp, maçtan iyi bir skorla ayrılmayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Basın toplantısının ardından A Milli Futbol Takımı, "Adler 1" antrenman sahasında, teknik direktör Lucescu yönetiminde son idmanını yaptı.

 

AA

Etiketler: Türkiye, Rusya, futbol, UEFA
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