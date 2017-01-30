Adanaspor evinde galip

​Süper Lig'in 19. haftasındaki Adanaspor-Kasımpaşa karşılaşması, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

5. dakikada ceza sahası içinde Veysel Sarı'dan topu kapan Roni, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Adanaspor maçta 1-0 öne geçti. 16. dakikada soldan Vinicius'un ortasında ön direkte Roni kafayla topu Magaye'ye indirdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi. 22. dakikada Tunay Torun'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Pavelka'nın şutunda, top direğin yanından auta çıktı. 60. dakikada Andre Castro'nun sağdan yaptığı ortada, altıpasta iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda kaleci Itandje iki hamlede topu kontrol etti. 62. dakikada Adanaspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Vinicius, pasını ceza sahası dışındaki Digao'ya aktardı. Bu futbolcu, sağ çaprazda kaleye uzak mesafeden attığı şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 2-0 Adanaspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. AA

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