"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Afrin şehidinin vasiyeti yerine getirildi

23 Mart 2018, Cuma 18:36
Eskişehirspor'un yönetici ve futbolcuları, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Binbaşı Dunca'nın mezarını ziyaret etti.

1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un yönetici ve futbolcuları, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmadan önce taraftarı olduğu takımın mezarını ziyaret etmesini vasiyet eden Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın vasiyetini yerine getirdi.

Eskişehirspor Kulübü Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 15 Mart'ta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 17 Mart'ta 43 yaşında şehit düşen Binbaşı Dunca'nın Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'nde bulunan kabrine gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, şehitleri sadece bir gün değil, ilelebet kalplerinde taşıdıklarını söyledi.

Takım olarak şehit Binbaşı Dunca'nın kabrini ziyaret ettiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz de takım olarak böyle acılı bir günde ailenin yanında olmak istedik. Takım izinde olduğundan cenazeye katılamamıştık. Bundan dolayı çok üzgünüz. Bugün hem o görevimizi hem de şehidimizin vasiyetini yerine getirelim diye burada toplandık. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Acı büyük... Sözlerin kifayetsiz kaldığı bir ortamı yaşıyoruz. Allah rahmet etsin. Taraftarlarımızın hepsi başımızın tacı. Bir şehit taraftarımızın olduğunu öğrendik. Şehidimizin ailesi bize emanet, kızı kızımız, eşi kız kardeşimiz. Onlar için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Vasiyeti için futbolcularımız gereken cevabı verdi. Şehidimizin kabrini önümüzdeki sezon şampiyon olduktan sonra tekrar ziyaret etmeye geleceğiz."

Şehitlik ziyaretine İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, Eskişehirspor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz, teknik direktör Yücel İldiz, futbolcular, taraftar dernek başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Okunan duanın ardından Eskişehirspor takımı, şehidin eşi Lütfiye ve kızı Zeynep Naz'a taziyelerini iletti.

***

Duygulandıran vasiyet:

''İnşallah şefaat edeceğim üçüncü kişi de sensin bunu da bil...''

AA

Etiketler: şehit, mithat dunca
Okunma Sayısı: 77
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin şehidinin vasiyeti yerine getirildi

    "Çiftlik Bank" ve benzeri yapılanmalar TBMM gündeminde

    A Milli Futbol Takımı, 556. sınavında İrlanda Cumhuriyeti karşısında

    15 Temmuz'da Maltepe Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin karar

    İngiltere'den İsrail'e Ahed el-Tamimi tepkisi

    Cezaevine girebilmek için suç işliyorlar

    Yıldız Tilbe: Said Nursi benim akrabamdır

    Türkiye Kuzey Irak'a hava sahasını açtı

    TSK Afrin’de 100 yağmacıyı yakaladı

    İki devin vergi gerilimi piyasaları alt üst etti

    TÜSİAD Başkanı'ndan OHAL eleştirisi

    Afrin'de 4 grad füzesi ele geçirildi

    Ertem: Dolar 4'e çıktı algısı yanlış

    AB liderleri Türkiye'yi kınadı

    İşsizlik oranı 2017'de yüzde 10,9 oldu

    İstanbul'a çamur yağdı

    Her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardır...

    Medresetüzzehra bir Esma okuludur

    Zulüm bâki değildir

    İnternete RTÜK sansürü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Zulüm bâki değildir
    Genel

    Her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardır...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nevrûz, Kadir, Vedâ...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nurlu nesiller
    Genel

    Yıldız Tilbe: Said Nursi benim akrabamdır
    Risale-i Nur'dan

    İslâmın kuvvetiyle hakikî medeniyeti göreceğiz, inşaallah
    Genel

    AB liderleri Türkiye'yi kınadı
    İslam YAŞAR

    "Kürtlere imha" raporunu reddetti
    Süleyman KÖSMENE

    Yüksek asrın insanları Bediüzzaman’ı anlıyor
    İbrahim ERSOYLU

    Menfî siyaset fitneye sebep oluyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.