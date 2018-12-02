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2 ARALIK 2018 PAZAR - YIL: 49

Ahmet Ağaoğlu yeniden seçildi

02 Aralık 2018, Pazar 18:00
Trabzonspor'da olağan genel kurulda seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu, 790 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Trabzonspor Kulübünün 74. olağan genel kurulunda, başkanlığa Ahmet Ağaoğlu yeniden seçildi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren olağan genel kurulda aidatını yatıran 7 bin 102 üyenin 828'i toplam 15 sandıkta oy kullandı.

Diğer yetkili kurulların da seçiminin yapıldığı kongrede tek aday olan Ağaoğlu, 790 oyla, 3 yıllığına yeniden bordo-mavili kulüpte başkanlığa getirildi

Yeni yönetim kurulunun basın mensuplarına poz vermesinin ardından Ağaoğlu, üyelere hitap etti.

Bordo-mavili kulübün başkanı, üyelere kendisi ve arkadaşlarına gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz. Kulübümüzün içinde bulunduğu sıkıntıların, problemlerin gerçekleriyle yüz yüzeyiz. Zaman zaman buna benzer yeminler farklı mecralarda edilir ama ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, almış olduğumuz bayrağı kulübümüze hizmet anlamında daha ileriye, daha yükseklere taşımak için, hepinizin önünde şerefimiz ve namusumuz üzerine söz veriyoruz."

AA

Etiketler: trabzonspor
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