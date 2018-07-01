Akdeniz Oyunları'nda madalya yağmuru

İspanya'nın Tarragona şehrİnde düzenlenen organİzasyonun 9. gününde mücadele eden Türk sporcular 10 madalya kazanma başarısını gösterdİ.

Milli sporcular, 2018 Akdeniz Oyunları'nın 9. gün akşam seansında 10 madalya kazandı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Tarragona şehrinde düzenlenen organizasyonun 9. gün akşam seansındaki finaller tamamlandı. Atletizmde Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes ve Yiğitcan Hekimoğlu'ndan oluşan milli takım, 4x100 metre bayrak yarışında 38,50'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkekler 64 kiloda ringe çıkan milli boksör Tuğrulhan Erdemir altın, 60 kiloda mücadele eden Hakan Doğan ile 81 kiloda Bayram Malkan gümüş madalya elde etti. Tekvandoda erkekler 68 kiloda Hakan Reçber ile kadınlar 67 kiloda Nafia Kuş bronz madalyaya uzandı. Kadın voleybol milli takımı, 3.’lük maçında Fransa'yı 3-1 yenerek bronz madalyaya ulaştı. Türkiye, plaj voleybolunda iki madalya kazandı. Murat Giginoglu-Volkan Göğtepe çifti altın, Hasan Hüseyin Mermer-Sefa Urlu ikilisi ise bronz madalyanın sahibi oldu. Kadınlar masa tenisinde mücadele eden milli takım, İspanya'ya yenilerek gümüş madalya elde etti. RAMİL GULİYEV’DEN ALTIN MADALYA Dünya Şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev 200 m yarışında 20.15 ile birinci olurken, Yasmani Copello Escobar 400m engelli yarışını 48.76 ile ikinci sırada bitirdi. AA

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