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Akhisarspor 1 puanla Avrupa'ya veda etti

13 Aralık 2018, Perşembe 23:18
Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu son hafta maçında Standard Liege ile golsüz berabere kaldı.Bu sonuçla Akhisarspor, Avrupa'daki ilk puanını aldı, Standard Liege de grubu 3. sırada tamamlayarak, turnuvaya veda etti.

9. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Regattin, meşin yuvarlağı ceza sahasında uygun durumda olan Barbosa'ya aktardı. Barbosa'nın attığı şutta, top direğin üstünden az farkla auta gitti.

20. dakikada Standard Liege'nin sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasında topla buluşan Carcela'nın attığı şutta, meşin yuvarlağı kaleci Lukac çıkardı.

33. dakikada Akhisarspor mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi. Sağ kanatta topla buluşan Manu, çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı arka direkte bulunan Barbosa'ya gönderdi. Barbosa'nın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

42. dakikada Standard Liege gole yaklaştı. Sol kanattan Lestienne'nin kullandığı kornere iyi yükselen Vanheusden'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu son hafta maçında Belçika'nın Standard Liege takımıyla 0-0 berabere kaldı.

68.dakikada Carcela'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Aykut'un ters vuruşuyla kaleye yönelen topu son anda kaleci Lukac uzanarak kurtardı.

69. dakikada Standard Liege gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Orlando Sa'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

78. dakikada Barbosa'nın pasında ceza sahasında dışında topla buluşan Josue'nin şutu üstten dışarı çıktı.

81. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Josue'nin pasında ceza dahası sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Barbosa'nın şutunu kaleci Ochoa, yumruklayarak kornere çeldi.

86. dakikada Standard Liege'de 83. dakika oyuna giren Oulare, kaleci Lukac ile girdiği pozisyonda sakatlanarak oyundan çıktı. Oyuncu değişikliği hakkını dolduran konuk ekip, müsabakanın kalan bölümünü 10 kişiyle tamamladı. 

Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

Akhisarspor gruptaki ilk puanını aldı

Bu sonuçla Akhisarspor, Avrupa'daki ilk puanını aldı, Standard Liege de grubu 3. sırada tamamlayarak, turnuvaya veda etti. 

Standard Liege'de Mpoku, maçın bitiş düdüğünün ardından hakeme yaptığı itiraz nedeniyle sarı kart gördü.

AA

Etiketler: akhisarspor, uefa avrupa ligi
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