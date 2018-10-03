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5 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Akhisarspor 2. maçından da puan çıkaramadı

03 Ekim 2018, Çarşamba 23:35
UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında, Akhisarspor, Standard Liege'e 2-1 yenildi.

Standard Liege sahasında Akhisarspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

3. dakikada gelişen Akhisarspor atağında Josue, ceza sahası dışından sol çaprazdan sert vurdu, top savunmadan geri döndü.

17. dakikada Standard Liege öne geçti. Carcela'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Emond'un çektiği şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

32. dakikada Akhisarspor beraberliği yakaladı. Josue tarafından kullanılan kornerde ceza sahası yayının hemen dışından Onur Ayık meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

47. dakikada gelişen Akhisarspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Onur Ayık, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kaleci Ochoa'da kaldı. 

63. dakikada Standard Liege'den Laifis'in, Akhisarspor ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutta top az farkla üstten auta gitti. 

Müsabaka ev sahibi Standard Liege'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Akhisarspor'a ilk gol yetmedi

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda deplasmanda Belçika temsilcisi Standard Liege'e 2-1 mağlup olan Akhisarspor'un Avrupa Kupalarındaki ilk golünü Onur Ayık kaydetti.

Maurice Dufrasne Stadı'nda konuk olduğu Standard Liege karşısında Renaud Emond'un golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen Onur Ayık'la 1-1'lik eşitlik sağlayan Akhisarspor, Moussa Djenepo'nun golüne engel olamadı ve ilk yarıyı 2-1 geride tamamladı. İkinci yarıda skor değişmedi ve Standard Liege müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Akhisarspor, Krasnodar mağlubiyetinin ardından Standard Liege'den de puan alamadı.

İlk gol Onur Ayık'tan

Daha önce Werder Bremen'de 1, Kardemir Karabükspor'da ise 2 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan Onur Ayık, Akhisarspor'la ikinci maçında golle tanıştı. Akhisarspor'un Avrupa Kupaları tarihindeki ilk golüne imza atan Onur Ayık, en son gol sevincini 29 Eylül 2017'de Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı yaşamıştı. 

Yeşil-siyahlı takımda iki sarı kartla cezalandırılan Mustafa Yumlu 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Grubun diğer maçında Rus ekibi Krasnodar, konuk ettiği İspanyol temsilcisi Sevilla karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Akhisarspor, gruptaki 3. maçında 25 Ekim Perşembe günü deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak.

Akhisar grupta son sırada

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynanan ikinci hafta maçlarının ardından Krasnodar zirvede, puansız Akhisarspor ise son sırada yer aldı.

Belçika'da konuk olduğu Standard Liege'e 2-1 kaybeden Akhisarspor, ikinci maçından da puansız ayrıldı.

Gruptaki diğer müsabakada Rusya ekibi Krasnodar, evinde İspanya temsilcisi Sevilla'yı 2-1 mağlup etti ve ikide iki yaparak liderliğe yükseldi.

Avrupa Ligi'nde 3. hafta müsabakaları 25 Ekim'de oynanacak. Akhisarspor'un Sevilla'ya konuk olacağı haftada, Standard Liege ise Krasnodar'ı ağırlayacak.

İkinci hafta sonunda J Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

AA

Etiketler: akhisarspor, uefa
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