AKP Rize Milletvekili Hikmet Ayar: Trabzonspor ahlaken küme düştü

AKP Rize 91'inci İl Danışma Meclis toplantısı Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın katılımı ile yapıldı.

Toplantıda söz alan AKP Rize Milletvekili Hikmet Ayar, Bursaspor'a sahasında yenilen Trabzonspor'u eleştirdi, "Rizespor belki alt lige düştü ama Trabzonspor ahlaken küme düştü" dedi.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Milletvekili Hikmet Ayar ile İl Başkanı Muhammed Avcı ve partililer katıldı.

Toplantıda söz alan AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar, sahasında Bursaspor'a yenilen Trabzonspor ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çaykur Rizespor'un alt lige düştüğünü hatırlatan Ayar, "Biz 6 hafta önce bütün ümitlerimizi kesmiştik ancak 'kalan 6 maçımızın tamamını alırsak ligde kalırız' demiştik. Kalan 6 maçı değil ama 5 maçı aldık. Ligde tam kalmak üzereyken bazı olaylar oldu. Bu spordur. Bir üst ligden alt lige düşülebilir, çıkılabilir. Dünyanın sonu değil. Ama öyle şeyler yaşanıyor ki insan farklı şeyler düşünmek zorunda kalabiliyor. İki şehrin halkını birbirine düşürecek şeyler olabiliyor. Bunlara meydan vermemek için bu konuya girdim. Trabzonlu bir kardeşim bana bir cümle söyledi. Ben onu söyleyeceğim. Rizespor belki bir alt kümeye düştü ama Trabzonspor ahlaken küme düşmüştür. Almanya'da bir tarihteki futbol maçında karşılaşan iki takım kendi yarı sahalarını geçmedi. Bu iki takım üst gruba çıkarken Cezayir çıkamadı. Şimdi benzer bir durumu yaşadık. Ancak bu asla Rize ve Trabzon ile halklarının arasında bir sorun değildir. Bu olayı böyle değerlendirerek bitirmemiz lazım. Bunu söylerken de az önce söylediklerimizi söylemeden geçemezdik" dedi. Ayar'ın konuşması salonda büyük alkış aldı.