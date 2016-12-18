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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Akyazı Spor Kompleksi açıldı

18 Aralık 2016, Pazar 20:28
Trabzonspor'un 41 bin 461 koltuk kapasiteli yeni stadı Akyazı Arena görkemli bir törenle açıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Akyazı'daki spor kompleksinde stada Şenol Güneş adının verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Ramada Otel’de gerçekleştirdikleri Türkiye-Katar Yüksek Stratejik İşbirliği Komite Toplantısı sonrasında yenilen akşam yemeğinin ardından yapımı tamamlanan Akyazı Spor Kompleksi’nin açılışına katılmak üzere stada geldi.

Akyazı Stadı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız ve Katar Milli Marşı çalındı. Tribünlerden "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratları yapılırken, asker ve polislere çiçekler verildi. Akyazı stadının açılışında şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın ardından Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmalarını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelip bir konuşma yaptı ve açılış kurdelesini kesti.

İLK GOL RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN

Açılış töreninde Trabzonspor'un efsane futbolcularının yer aldığı bir gösteri maçı düzenlendi. Maçtan önce sahaya inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni stadyumda ilk başlama vuruşunu yaptı. Daha sonra penaltı atışı için topun başına geçen Erdoğan, Metin Aktaş'ın koruduğu kaleye şutu çekerek Şenol Güneş Stadı'ndaki ilk golü kaydetti.

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