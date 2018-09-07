Alacakları için TFF'ye başvuru yaptı

Trabzonspor’un 33 yaşındaki forvet oyuncusu Burak Yılmaz, bordo mavili kulüpten 800 bin Euro’luk alacağı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurdu.

Sezon başı transfer döneminde Beşiktaş’a gitmesi gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen forvet oyuncusu Burak Yılmaz, bordo mavili kulüpten 800 bin Euro’luk alacağının Türkiye Futbol Federasyonu aracılığıyla tahsilini istedi. HACISALİHOĞLU: “BURAK, TRANSFER DÖNEMİNİN ARDINDAN TFF’YE BAŞVURDU” Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Burak Yılmaz’ın 800 bin Euro alacağı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na müracaat ettiğini belirterek, “Transfer dönemi 31 Ağustos Cuma günü bitti, Burak, takip eden pazartesi sabahtan alacaklarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na müracaat etmiş. Biz de yeni öğrendik, bu konuda kendisiyle konuşmadık. Bugün milli maç var, sonrasında bakacağız” dedi. DHA

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