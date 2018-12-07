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Alanya'da golsüz beraberlik

07 Aralık 2018, Cuma 22:10
Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı.

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının 18. dakikasında Gökhan Gönül'ün pasıyla topla buluşan Ljajic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 

25. dakikada Quaresma'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ljajic'in sağ çaprazdan şutunda, kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

34. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Junior Fernandes'in şutu, defansa çarpıp kaleye yöneldi. Kaleci Karius, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 

36. dakikada Dorukhan Toköz, ceza sahası dışından kaleye şutunu çekti. Kaleci Haydar Yılmaz, iki hamlede topu kontrol etti. 

Karşılaşmanın golsüz tamamlandı.

55. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı kornerde Quaresma ceza sahasına ortasını yaptı. Topa yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı. 

67. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Djalma Campos topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yandan az farkla dışarıya çıktı. 

80. dakikada Ljajic'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Vagner Love'ın şutunda meşin yuvarlak, savunmadaki Nsakala'dan döndü. 

90+2. dakikada Junior Fernandes'in sol kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Villafanez'in şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 

Karşılaşma golsüz sona erdi.

AA

Etiketler: alanyaspor, beşiktaş
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