Alex de Souza, arkadaşlarıyla hasret giderdi

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.

Alex de Souza'dan Fenerbahçe değerlendirmesi Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Alex tesislerde İdari Menajer Volkan Ballı, Sportif Direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal, futbolcular ve kulüp personeliyle bir araya geldi. Tesislerde sıcak bir şekilde karşılanan Alex de Souza, Fenerbahçe'nin antrenmanını da takip etti. Alex, sarı-lacivertli takımın Süper Lig'in 22. haftasında yarın Atiker Konyaspor ile Ülker Stadı'nda yapacağı maçı takip edecek. AA

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