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13 MART 2018 SALI - YIL: 49

"Alex'i Türkiye'ye ben getirmiyorum''

12 Mart 2018, Pazartesi 23:28
Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Koç, "Alex, Fenerbahçe seçimlerine malzeme yapılmayacak bir efsane. Böyle önemli bir maç öncesinde Alex'i ben getiriyorum gibi yansıtılmasına üzülüyorum." dedi.

Fenerbahçe Kulübünün haziran ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç, salı akşamı İstanbul'a gelecek sarı-lacivertli kulübün eski futbolcusu Alex de Souza'yı, iddia edildiği gibi kendisinin Türkiye'ye davet etmediğini belirtti. 

Hilton İstanbul Bosphorus Otel'de düzenlenen organizasyonda konuşan Ali Koç'un açıklamaları, iletişim ekibi tarafından yönetilen "Fenerbahçeliyiz" Twitter hesabından paylaşıldı.

Koç, Alex'i Türkiye'ye davet ettiği iddiaları hakkında, "Alex'i Türkiye'ye ben getirmiyorum. Geleceği bana söylendi, 'Locanızda maçı beraber izler misiniz?' dendi, hayır dedim. Alex, bir etkinliğe katılacak, ben ona da gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, Alex'in bir futbol efsanesi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Alex'in gidiş şekli çok çok yanlıştı. Benim içimde ukde kaldı. Alex de son dönemde kulübüne haksızlık etti. Alex sadece muhalefetin değil, bütün Fenerbahçe'nin Alex'idir. Alex, Fenerbahçe seçimlerine malzeme yapılmayacak bir efsane. Ben Alex'le karşılaşmak isterim, görüşürüm de ancak bunu sizler bilmezsiniz, ben bunu seçim malzemesi yapmam. Sanki böyle önemli bir maç öncesinde Alex'i ben getiriyorum gibi yansıtılmasına üzülüyorum."

Derbi yorumu

Koç, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisi hakkında, "Önemli bir haftaya girdik. Hafta sonunu kazasız, belasız atlattık. Hepimizin dediği gibi bayram haftasını yaşıyoruz. İnşallah haftaya bugün 20 senedir tatmaya alıştığımız zevki ve keyfi yine tadarız." yorumunu yaptı.

Ali Koç, kulübe "bilabedel üyelik" yapıldığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Bir üye başka birinin parasını ödeyerek onu üye yapıyor. Bu durum tüzüğümüze aykırı, yasal değil. Bana kulüpten bununla ilgili yazı geldi. Bununla ilgili konuşuyorum diye belki disipline verilirim. Annem ve halam aradı geçen pazar akşamı ve sordular, 'Biz de üye olalım' dediler. Pazartesi günü evrakları hazırladık kulübe yolladık ama son balotajı yakalayamadığımız için üye olamadılar. Üzüldüm. Bu bile toplu şekilde üye yapmak için uğraşmadığımızın kanıtıdır."

AA

Etiketler: ali koç
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