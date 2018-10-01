Ali Koç, Fenerbahçe'nin kalitesini düşürdü

SÜPER LİG’DE 7 MAÇTA ALDIĞI 4 MAĞLUBİYETLE 7 PUANDA KALAN VE 14. SIRAYA DÜŞEN SARI-LACİVERTLİ TAKIMIN BU BAŞARISIZLIĞINDA KULÜP BAŞKANI ALİ KOÇ, YÖNETİCİ SEMİH ÖZSOY VE SPORTİF DİREKTÖR DAMİEN COMOLLİ SUÇLANIYOR.

Süper Lig’e 4’te 4 yaparak başlayan İstanbul ekibi, çıktığı son 3 maçta ise sahadan puansız ayrılmıştı. Kemal Özdeş, Eylül 2016’da Rıza Çalımbay’ın yerine lacivert-beyazlı ekibin teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Süper Lig’de deplasmanda Çaykur Rizespor’a 3-0 yenilerek puan cetvelinde 7 puanla 14. sıraya gerileyen Fenerbahçe’nin aldığı bu başarısız sonuçlar ve ortaya koyduğu futbolcu yorumcular tarafından eleştrildi. Sabah yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe takımında çok olumsuz görüntülerin bulunduğunu belirterek yazısında şu görüşlere yer verdi: Her maça 4-5 oyuncu değişik tertiplerle çıkan Cocu, bu defa derbinin kadrosunu değiştirmedi. Fenerbahçe, ilk devre Rizespor karşısında oyunu bir türlüdomine edemedi. Takımın derbideki motivasyonu ve fizik direncinden eser yoktu. 30. dakikaya kadar rakibin hatasından Ayew ile tek pozisyon vardı. Sonrasında ise tam bir şok yaşandı. Devre 3 farklı skor dezavantajıyla bitti. Cocu, ikinci devre oyuna Frey’i alıp çift santrfora döndü. Bu devredeki görüntüyü tahmin etmek zor değildi. Sonuçta bir üç puan daha yitirildi.Takımda çok olumsuz görüntüler var. Futbolcular arasındaki uyum çok yetersiz. Kaleye bir devrede rekor sayıda orta yapılıyor... Ayew, Slimani, Frey ve Mehmet Topal gibi yüksek toplara vuran oyuncular var ama tek gol gelmiyor. İstek ve hırs yok. Jailson, Souza ile mukayese dahi edilemez. Hasan Ali dün defansif olarak çok büyük hatalar yaptı, derbideki kredisini azalttı. Frey hayalet gibi. Slimani, uzun maç eksiğine rağmen geldiğinde hemen kalitesini göstermişti. Şimdi ise ayakta duramıyor. Bir tek Ayew elinden geleni yaptı”

Fenerbahçe’de Hollandalı Teknik Direktör Cocu’nin gitmesiyle takımın düzelmeyeceğini ifade eden Habertürk yazarı Serdar Ali Çeliker, takımda yer alan futbolcuların yetersiz olduğunu söyledi. Çeliker yazısında şu görüşlere yer verdi: “Fazla uzatmaya gerek yok. Damien Comolli - Semih Özsoy ve Ali Koç’tan oluşan futbol yönetimi projesi tutmamışır. Comolli, ağustos böceği gibi 1,5 yıl yatmış, transferin bitmesine bir hafta kala; yumurta kapıya dayanana kadar çalışma yapmamıştır. Bu Fransız ve ondan başka bu işi bilen yokmuş gibi sadece onu ve yakın çevresindekilerin sözünden başka kimseyi dinlemeyen futbol yönetiminin iyi gitmesi mümkün değildi. Bunu anlattık, söyledik, uyardık.. Dedik ki “Takım gençleşti” diyorsunuz; “Şu kadar para kazandık” diyorsunuz ama bu takımın kalitesi geri gitmiştir. Bir türlü anlatamadık. Bazı Fenerbahçeliler sanıyor ki sorun sadece hocada. Cocu giderse düzelme olur. Değil Ersun Yanal, Mourinho’yu getirseniz biraz farkeder. Frey - Reyes gibi transferler bu kadronun oyuncusu değil. Jailson vasatı ancak aşar. İyi bir futbolcu olan Benzia ayda yılda bir gol atabilecek bir futbolcu tipi. Slimani’ye top gelmiyor. Çok eleştirilen Şener ve Hasan Ali olmasa rakip ceza sahasına top gönderemez bu takım. Ayew daha ilk 5 dakikada 3 top kaybı yaparsa ve istisnasız her maç top kaybı rekoru kırarsa nasıl ileride top tutacaksınız? Harun da geldiğinden beri geri gidiyor. Yan topları zaten iyi değildi bir gram gelişmediği gibi geri de gidiyor. Sıfır güven veriyor. O zaman kaleci antrenöründe de problem var demektir.”

