"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Ali Koç'tan Aykut Kocaman ve Alex de Souza açıklaması

27 Mayıs 2018, Pazar 10:00
Fenerbahçe Kulübünün başkan adayı Ali Koç, futbol takımının teknik direktörü Aykut Kocaman'la ilgili, "Devam etmek çok isterdim. Bu konu hakkında bir şey söylemiyorum ama istikrara inanıyorum. Devam ederse katkılarının olacağını biliyorum ancak Fenerbahçe taraftarının da beklentisini göz ardı etmemek lazım." dedi.

Sarı-lacivertli kulübün 2-3 Haziran'da yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığa aday olan Koç, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında gündeme dair konular hakkında konuşurken, daha önce açıkladığı projeleriyle ilgili de bilgi verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı öven Ali Koç, göreve gelmesi durumunda tecrübeli teknik adamla yola devam edip etmeyecekleriyle ilgili gelen bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Aykut Kocaman bir hocadan fazlasıdır. 3 Temmuz'u biz beraber yaşadık. Aykut hocanın, insanlığıyla, adamlığıyla benim kalbimde yeri farklıdır. 3 Temmuz'da birlikte neler yaşadığımızı bir biz bir de Allah bilir. Aykut hoca o dönemde takımı motive etti. Son maça kadar şampiyonluk şansımızı korudu, orada çok önemli bir liderlik gösterdi. Türkiye Kupası'nı yıllar sonra onunla aldık. UEFA'da yarı final oynadık. Aykut Kocaman bu camianın değeridir. Devam etmek çok isterdim. Bu konu hakkında bir şey söylemiyorum ama istikrara inanıyorum. Devam ederse katkılarının olacağını biliyorum ancak Fenerbahçe taraftarının da beklentisini göz ardı etmemek lazım."

Bu sezon birçok takımın teknik direktör arayışına girdiğine dikkati çeken Koç, "Hocayla devam edip etmeyeceğimiz konusunda bir şey söyleyemem. Devam etsek de etmesek de benim gözümde Aykut Kocaman'ın yeri farklıdır." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza hakkında da konuşan Ali Koç, "Alex'in de hepimizin gönlünde yeri farklıdır. Hataları olmuştur. Özellikle son dönemde hatalar yapmıştır ancak gidiş şekli kabul edilemez. Jübile sistemini her futbolcumuz için geliştirmeliyiz, sadece Alex için değil. Fenerbahçe'nin, sporcularıyla iyi bir şekilde ayrılması lazım. Onlar bizim bir anlamda elçimiz. Alex, şu an teknik heyette yer alamaz. Kendini bu alanda geliştirmesi lazım. Çok zeki birisi. Gelecekte olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Koç, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic'i de överek, "Obradovic'ten Allah razı olsun. O devam etmek istediği sürece burada, bizimle olacak." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: ali koç, aykut kocaman, alex de souza
Okunma Sayısı: 810
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarihi görüşmenin günü netleşti

    Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

    'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

    Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

    Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

    Ne kadar demokrasi, o kadar para

    Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

    Minaresi tahtadan...

    Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

    ‘Adalet yoksa zulüm vardır’

    Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

    'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

    Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

    Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

    Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

    '10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

    Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

    559. maçına çıkan Türkiye'nin rakibi Tunus

    ''Bence Trump, yanlış düşünüyor''

    Aksa'ya giden zorlu 'namaz' yolculuğu...

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2002’nin 2018 izdüşümü
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
    Genel

    Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
    Genel

    Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
    Serdar Ahlatcı

    Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
    Cevher İLHAN

    “ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
    Faruk ÇAKIR

    Ekmek yok, silâh verelim!
    Süleyman KÖSMENE

    Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
    İbrahim ERSOYLU

    Diyanet, cemaat ve tarikatlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.