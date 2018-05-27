Ali Koç'tan Aykut Kocaman ve Alex de Souza açıklaması

Fenerbahçe Kulübünün başkan adayı Ali Koç, futbol takımının teknik direktörü Aykut Kocaman'la ilgili, "Devam etmek çok isterdim. Bu konu hakkında bir şey söylemiyorum ama istikrara inanıyorum. Devam ederse katkılarının olacağını biliyorum ancak Fenerbahçe taraftarının da beklentisini göz ardı etmemek lazım." dedi.

Sarı-lacivertli kulübün 2-3 Haziran'da yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığa aday olan Koç, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında gündeme dair konular hakkında konuşurken, daha önce açıkladığı projeleriyle ilgili de bilgi verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı öven Ali Koç, göreve gelmesi durumunda tecrübeli teknik adamla yola devam edip etmeyecekleriyle ilgili gelen bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Aykut Kocaman bir hocadan fazlasıdır. 3 Temmuz'u biz beraber yaşadık. Aykut hocanın, insanlığıyla, adamlığıyla benim kalbimde yeri farklıdır. 3 Temmuz'da birlikte neler yaşadığımızı bir biz bir de Allah bilir. Aykut hoca o dönemde takımı motive etti. Son maça kadar şampiyonluk şansımızı korudu, orada çok önemli bir liderlik gösterdi. Türkiye Kupası'nı yıllar sonra onunla aldık. UEFA'da yarı final oynadık. Aykut Kocaman bu camianın değeridir. Devam etmek çok isterdim. Bu konu hakkında bir şey söylemiyorum ama istikrara inanıyorum. Devam ederse katkılarının olacağını biliyorum ancak Fenerbahçe taraftarının da beklentisini göz ardı etmemek lazım."

Bu sezon birçok takımın teknik direktör arayışına girdiğine dikkati çeken Koç, "Hocayla devam edip etmeyeceğimiz konusunda bir şey söyleyemem. Devam etsek de etmesek de benim gözümde Aykut Kocaman'ın yeri farklıdır." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza hakkında da konuşan Ali Koç, "Alex'in de hepimizin gönlünde yeri farklıdır. Hataları olmuştur. Özellikle son dönemde hatalar yapmıştır ancak gidiş şekli kabul edilemez. Jübile sistemini her futbolcumuz için geliştirmeliyiz, sadece Alex için değil. Fenerbahçe'nin, sporcularıyla iyi bir şekilde ayrılması lazım. Onlar bizim bir anlamda elçimiz. Alex, şu an teknik heyette yer alamaz. Kendini bu alanda geliştirmesi lazım. Çok zeki birisi. Gelecekte olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Koç, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic'i de överek, "Obradovic'ten Allah razı olsun. O devam etmek istediği sürece burada, bizimle olacak." ifadelerini kullandı.