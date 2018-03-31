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31 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım açıklaması

31 Mart 2018, Cumartesi 08:00
Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa aday olan Ali Koç, Fenerbahçe'yi şahlandırmak istediğini söyledi.

İzmir'de bir otelde Fenerbahçe kongre üyeleriyle bir araya gelen Ali Koç, kente büyük bir beklentiyle geldiklerini ancak bu kadar da kalabalık beklemediklerini vurguladı.

Ocak ayından bu yana yüz binlerce Fenerbahçeliyle bir araya geldiklerini aktaran Koç, "Bunlardan da kendimize yol haritası çıkardık. Şunu anladık ki bizler hayatlarımızı Fenerbahçe'nin maç takvimine göre planlamayı özledik. Şampiyon takımlarımızı Bağdat Caddesi'nde karşılamayı özledik. Futbol takımımızın Avrupa'da bilinmesini özledik. Eski heyecanımızı kenetlenmemizi ve ihtişamı özledik." diye konuştu.

Bugüne kadar görev süresi boyunca elde ettiği başarılar için Aziz Yıldırım'a teşekkür eden Koç, 3 Temmuz sürecinde Yıldırım önderliğinde verilen mücadelenin Fenerbahçe tarihine altın harflerle yazıldığını belirtti.

Bir gazetede, 1969 yılında Türkiye'nin yüzde 60'ının Fenerbahçeli olduğuna dair bir haber yer aldığını ifade eden Koç, son 4 yılda futbolda gelinen noktanın kimseyi mutlu etmediğini kaydetti.

Taraftarla olan sıcak bağın erozyona uğradığına dikkati çeken Koç, "Yeni nesilleri Fenerbahçeli yetiştirme konusunda başarısız olduğumuzu görüyoruz. Fenerbahçe ne durumda olursa olsun gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz vardır." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar iftira söyleminde bulunmadıklarını bundan sonra da bulunmayacaklarını belirten Koç, şunları söyledi:

"Her şeyden önce hepimiz Fenerbahçeliyiz ve aynı gemideyiz. Seçilirsek şeffaf, hesap veren, ayakları yere sağlam basan, her anlamda özgür, ulusal ve global alanda yükselen, 1907'den bu yana taşıdığı ilke ve değerleri gelecek nesillere taşıyan bir Fenerbahçe için çalışacağız. Bunları hep beraber gerçekleştireceğiz. Biz de bu anlamda maddi manevi ne gerekiyorsa yapacağız. Bana soruyorlar 'Ne projen var?', ben de diyorum ki tek projem Fenerbahçe'yi tekrar şahlandırmak."

Göreve geldiği takdirde birinci önceliğinin sermayeyi artırmak olduğunu ifade eden Koç, kongre üyelerinden destek talep etti.

"Ajax değil Altınordu"

Hayalinin Fenerbahçe'ye her sene 10 bin yeni üye kazandırmak olduğunu dile getiren Koç, bunun hem mali hem de bağımsızlık açısından önemine değindi.

Futbolda her sene bambaşka ihtiyaçlara göre transfer yapıldığını anlatan Koç, "Plansız programsız bir şekilde transferin son gününde alelacele, piyasa değerinin ve emsallerinin çok üzerinde transferler yapan, kariyerinin son kontratına gelmiş yıldız oyuncuları kadroya katmaya çalışan anlayışı artık bir an önce değiştirmek zorundayız. Finansal tablolarımızın da gösterdiği gibi bu sürdürülebilir bir durum değildir." diye konuştu.

Bunun için özel bir ekip oluşturulduğuna dikkati çeken Koç, "İngiltere ve İspanya'da yaptığımız toplantılarda gördüğümüz modellerden hangisinin Fenerbahçe'mize daha uygun olduğunu, hangi altyapı modelinin meyvesini en kısa sürede alabileceğimizi araştırdık. Bırakın Ajax gibi modelleri konuşmayı burnumuzun dibinde olan Altınordu'ya bakalım." şeklinde konuştu.

Hakkında çıkan eleştirilere de cevap veren Koç, "Başkanlığı boyunca asılsız haberlerden muzdarip olan Aziz Yıldırım'ın, 'Başkan olursam bütün takımı satacağım' ifadesinin benim ağzımdan çıkmayacağını bilmesi lazım." dedi.

Bugüne kadar Aziz Yıldırım'a karşı saygısızlık yapmadığını anlatan Koç, bundan sonra da yapmayacağını söyledi.

Aday olmak için mevcut başkandan onay almak gerekmediğini belirten Koç, "Şartları uyan her kongre üyesi adaylığını açıklayabilir. Adaylığını açıklayanları suçlarsan demokrasiden uzaklaşırsın. Aziz Yıldırım da bugün adaylığını açıkladı. Hayırlı uğurlu olsun rekabet iyi bir şeydir." ifadelerini kullandı. 

AA

Etiketler: ali koç, fenerbahçe
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