Ali Koç'tan Fenerbahçe'de değişim açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Değişime direnç gösteren bir zihniyet, başarıya inanmamaktadır. Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız." dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, asıl hedeflerinin günü kurtarmak değil, geleceğin Fenerbahçe'sini oluşturmak olduğunu, gerektiğinde de kimseyle yolları ayırma konusunda tereddüt etmeyeceklerinin herkes tarafından bilinmesini istediğini belirtti.

Sarı-lacivertli taraftarlara yaşattıkları üzüntü, mutsuzluk ve umutsuzluk duyguları için derin bir mahcubiyet duyduklarını anlatan Koç, "Ekibimizin beklentilerimizin çok altında performans göstermesi, futbol şubemizdeki mevcut kriz ortamına sebep olmuştur. Bana göre bu durumun ana sebebi, hırs, inanç, mücadele ve ekip ruhunun hem saha içerisinde hem de saha dışındaki tüm aşamalarda eksik olmasıdır. Şunu çok açıklıkla söylemek isterim ki, değişime direnç gösteren ve eski düzenin devamını isteyen bir zihniyet, mevcudiyetini halen korumakta ve bir şekilde başarıya inanmamaktadır. Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız." ifadelerini kullandı.

Aldıkları kararlarda geri adım atmamakta ısrarcı olmayacaklarının altını çizen Koç, şu ifadelere yer verdi:

"İnanarak attığımız adımların ve yaptığımız hamlelerin karşılığını alamadığımızda, geri adım atmamak adına ısrarcı olmayacağımızı; her ne konuda olursa olsun, Fenerbahçe için doğru olduğunu düşündüğümüz kararı, olması gereken yerde ve zamanda alacağımızı, gerektiğinde kimseyle yolları ayırmak konusunda da tereddüt etmeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim. Bununla beraber, sportif anlamda iki aydır yaşadığımız bu kabul edilemez başlangıç, tohumlarını attığımız köklü yapılanma ve vizyon değişiminin, çok daha sancılı ve zorlu geçmesine yol açmaktadır. Ancak yaşanan her türlü olumsuzluğa, Fenerbahçe’mizin başarısızlığı için ellerini ovuşturarak pusuda bekleyen belli kesimler ve onların lobilerine rağmen doğru bildiğimiz yolda ilerlemek için sabırla, inançla ve var gücümüzle çalışacağımıza emin olabilirsiniz."