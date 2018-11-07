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7 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Ali Koç'tan günler sonra derbi değerlendirmesi

07 Kasım 2018, Çarşamba 16:03
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Galatasaray derbisini kazanamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün resmi yayın organlarından Fenerbahçe dergisinin kasım ayı sayısındaki başyazısına, Galatasaray derbisi öncesi kalp krizi geçirerek vefat eden taraftar Koray Şener'i anarak başladı.

Koray Şener'i kaybetmenin üzüntüsünü en derin şekliyle yaşadıklarını aktaran Koç, "Fenerbahçe sevdasını kalbinde en saf duygularla yaşayan Koray'ımızın, çubuklu formamızı desteklemek için deplasman tribünümüze geldiği bir günde, aramızdan böyle ayrılışı hepimizi kahretti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine, 1907 ÜNİFEB Derneğine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray derbisini 2-0 geriden gelerek 2-2 berabere tamamladıklarını hatırlatan Koç, şunları kaydetti:

"Futbol takımımız geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaştığı mücadelede 2-0 geriye düşmesine ve içinde bulunduğumuz tüm olumsuz şartlara rağmen, pes etmeyerek skoru 2-2'ye getirmeyi başardı. Oyuncularımızın sahada göstermiş oldukları direnç ve mücadele hepimizin takdirini kazandı. Bununla birlikte maçın son bölümlerinde yakaladığımız net fırsatları değerlendiremeyerek zaferle ayrılamamanın üzüntüsünü de aynı anda yaşıyoruz."

Ali Koç, derbinin ardından istenmeyen olayların yaşandığına değinerek, "Maç sırasında saha kenarında, maç sonunda ise önce sahada, ardından soyunma odası koridorlarında sporun ruhuna aykırı ve kesinlikle tasvip etmediğimiz olaylar yaşandı. Yaşananlar ile ilgili düşüncelerimizi, maçtan bir gün sonra olayları etraflıca değerlendirerek gerçekleştirdiğimiz açıklamamızda net bir şekilde ifade ettik. Olaylara karışan ve haklı şekilde kırmızı kart ile cezalandırılan oyuncumuza da değinerek, iğneyi gerektiği yerde kendimize de batırarak tüm görüşlerimizi kamuoyu ile paylaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Türk sporunda sportmenlik ruhunu tesis etmek istediklerini vurgulayan sarı-lacivertli kulübün başkanı, yazısını şöyle sürdürdü:

"Söz konusu maçtan bağımsız olarak, hangi branş hangi müsabaka olursa olsun Türk sporunda tesis etmeyi hedeflediğimiz sportmenlik ruhuna aykırı davranış sergileyen sporcularımıza gereken uyarı ve cezaların verileceğini vurgulamak isteriz. Buna mukabil, maç sonrası yaptığımız açıklamada, tüm kulüp yöneticileri ve yetkililerine eşit mesafede yaklaşmaları ve kimseye imtiyaz tanımamaları gerektiğini konusunda da TFF ve MHK’ya yaptığımız çağrıyı buradan yenilemek isteriz. Kulüp olarak bu tip konulardaki stratejimiz, yeri geldiğinde, iğneyi kendimize de batırarak olayları ele aldıktan sonra az ama öz konuşarak saygıdan kusur etmeden düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaşmak şeklindedir. Aksi tutumların, Türk sporuna ve kulüplerimize bir faydası olmadığı gibi, sporumuzda görmeyi arzu ettiğimiz barış ortamına da katkı sağlamayacaktır."

"Futbolda zorlu bir dönemden geçiyoruz"

Futboldaki kötü sonuçların ardından Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'yu görevden aldıklarını hatırlatan Ali Koç, "Camia olarak, futbolda zorlu bir dönemden geçiyoruz. Yaşadığımız sıkıntılı günleri geride bırakacağımızdan ve er ya da geç nihai hedefe ulaşacağımızdan hiç şüphemiz yok. Yönetim kurulu olarak bu süreci en kısa sürede atlatmak için gereken her türlü tedbiri almaya devam ettiğimizi bilmenizi isterim. Bu bağlamda sezon başında futbol A takımımızın başına getirdiğimiz Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'yu görevinden aldık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Cocu yönetiminde hedeflerine ulaşamayacakları kanaatine vardıklarını bildirerek, şu görüşleri paylaştı:

"Sezon başında kendisi ile planladığımız uzun vadeli çalışma programı doğrultusunda yeni bir futbol yapılanması ve felsefesi düşüncesiyle yola çıkmıştık. Ancak, sezonun 10. haftası itibarıyla beklentilerimizin çok ötesinde üst üste alınan başarısız sonuçlar ve puan kayıpları futbol A takımımızda teknik adam seviyesinde bir aksiyon almamızı mecbur kılmıştır. Sezon başından beri alınan sonuçlar bizleri memnun etmemiş olsa da tüm baskılara rağmen hocamıza olan inancımız ve desteklerimiz devam etmiştir. Ancak birçok kırılma maçındaki başarısız sonuçlara, Ankaragücü ile sahamızda oynadığımız maçtaki netice de eklenince, kendisi ile hedeflerimize ulaşamayacağımız kanaatine vardık. Göreve geldiğimiz günden bu yana her fırsatta dile getirdiğimiz futbolda sürdürülebilir ve kalıcı başarı hed

AA

Etiketler: fenerbahçe, ali koç, derbi
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