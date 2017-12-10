Ali Koç'tan sosyal medyadan Fenerbahçelilere çağrı

Fenerbahçe Kulübünün 2018 yılı mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç, sosyal medya üzerinden sarı-lacivertli taraftarlara çağrıda bulundu.

Ali Koç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki, "@Fenerbahceliyiz" hesabı üzerinden yayımladığı video mesajında, "Bize bugüne kadar göstermiş olduğunuz destek, ben ve ekibime büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Biliyoruz ki bir başarı olacaksa, bu hep beraber omuz omuza vererek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın son dönemdeki başarılı sonuçlarına dikkati çeken Koç, şunları kaydetti:

"Geçen hafta futbol takımımızın arzuladığımız performansı ve stadımızdaki özlediğimiz atmosfer sonrasında, bu hafta sonuna da büyük bir keyifle girdik. Bursaspor galibiyeti, şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım oldu. Hemen akabinde THY Avrupa Ligi maçında da Barcelona'yı fethettik. Erkek voleybol takımımız, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçını 3-0 kazandı. İnşallah diğer branşlarımız da hafta sonunu zaferle kapatırlar. Sizlerden ricam, Fenerbahçemizin tüm branşlardaki takımlarına odaklanmamız ve sezonu şampiyonluklarla bitirmek için gereken desteği vermemizdir. Hepimiz biliyoruz ki, omuz omuza verdiğimiz zaman, tek vücut olduğumuz zaman, birlik ve beraberlik içinde başaramayacağımız hiçbir şey yoktur."