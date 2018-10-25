Alman basını Galatasaray-Schalke 04 maçını böyle gördü

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Galatasaray'ın sahasında Schalke 04 ile golsüz berabere kaldığı karşılaşma Alman basınında geniş yer aldı.

Bild gazetesi, "Hakem Schalke'nin penaltısını çaldı" başlığıyla verdiği haberde, maçta talihsizlik yaşayan Schalke 04'ün İstanbul'un "gürültü cehenneminde" güçlü bir oyun sergilediği ifade edildi.

Karşılaşmanın 13. dakikasında sarı-kırmızılı kaleci Fernando Muslera ile Jewhen Konoplyanka arasındaki pozisyonda mavi-beyazlı ekip lehine penaltı verilmesi gerektiği savunulan haberde, Schalke 04'ün İstanbul’daki "gürültü cehennemine" antrenmanda hazırlandığı ancak karşılaşmanın hakemi Benoit Bastien’e hazır olmadığı yorumu yapıldı.

"Schalke puan aldı ve bir dizi fırsatı kaçırdı" başlığını kullanan Kicker dergisi, konuk ekibin deplasmanda iyi bir performans sergilediğine dikkati çekti. Derginin bir diğer haberinde ise 'Muslera becerisini gösterdi' ifadesi kullanılarak, Uruguaylı kalecinin 13. dakikada kırmızı kart görmemesine dikkat çekti ve daha sonra Konoplyanka, Embolo ve Skrzybsski’nin pozisyonlarında ise golü engellediği anlatıldı.

Welt gazetesi ise "Schalke, Galatasaray'dan önemli bir puan aldı" başlığını kullanarak, Alman ekibinin aldığı bu puanla tur atlamayı umut edebileceği belirtildi. Haberde ayrıca Schalke’nin Şampiyonlar Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam ettiği de hatırlatıldı.