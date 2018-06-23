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24 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Almanya çok önemli 3 puan kazanmış oldu

23 Haziran 2018, Cumartesi 23:00
Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki F Grubu ikinci maçında Almanya, İsveç'i 2-1 mağlup etti.

İlk maçında Meksika'ya mağlup olan Almanya, bu sonucun ardından puanını 3'e yükseltirken, İsveç de 3 puanda kaldı.

3. dakikada ceza sahasında Werner'in kafa ile indirdiği topa Draxler gelişine sert vurdu, kale ağzında savunmaya çarpan top kornere gitti.

12. dakikada İsveç gole çok yaklaştı. Orta sahada kaptırılan top sonrasında Berg kaleci Neuer ile karşı karşıya kaldı. Berg, Boateng'in müdahalesine rağmen şutunu attı, kaleci Neuer topu iki hamlede kontrol etti. İsveçli oyuncular bu pozisyonda penaltı kararı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

32. dakikada İsveç öne geçti. Larsson'un savunmanın arkasına attığı pası göğsüyle önüne alan Toivonen'in vuruşunda, Rudiger'e de çarpan top kaleci Neuer'in üzerinden aşarak ağlarla buluştu: 0-1.

39. dakikada Almanya beraberliğe yaklaştı. İlkay Gündoğan'ın ceza sahasından şutu kaleci Olsen'den sekti, boşta kalan topa Müller vurmak istedi, bir kez daha kaleci Olsen'e çarpan top az farkla kornere gitti.

45+2. dakikada İsveç ikinci golüne yaklaştı. Larsson'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Berg'in kafa vuruşunda kaleci Neuer meşin yuvarlağı köşeden çeldi.

Müsabakanın ilk yarısını İsveç, 1-0 önde tamamladı.

48. dakikada Almanya beraberliği yakaladı. Sol kanattan Werner'in yerden ortası Mario Gomez'den sekti, Reus kale ağzında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

88. dakikada Kross'un soldan yaptığı ortaya Mario Gomez penaltı noktası üzerinde kafayı vurdu, kaleci topu kornere çeldi.

90+2. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Brandt'ın sert şutu yan direkten oyun alanına geri döndü.

90+5. dakikada Almanya galibiyet golünü buldu. Almanya'nın İsveç ceza sahasının solundan dar açıdan kazandığı serbest vuruşu, Kross, Reus ile paslaşarak kullandı. Kross'un dar açıdan sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşma, Almanya'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

AA

Etiketler: almanya, rusya, isveç, dünya kupası
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