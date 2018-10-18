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18 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

'Almanya'nın Mesut Özil'e ihtiyacı var'

18 Ekim 2018, Perşembe 11:35
Fransız teknik direktör Wenger, "Almanya'nın Mesut Özil'e ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Joachim Löw'ün milli takıma dönmesi için onu ikna edeceğini umuyorum." dedi.

Fransız teknik direktör Arsene Wenger, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in ırkçı ve ayrımcı saldırılar sebebiyle bıraktığı Almanya Milli Takımı'na dönmesi gerektiğini savundu.

 

Wenger, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Arsenal'da birlikte çalıştığı Mesut Özil'in değerli bir futbolcu olduğunu belirterek "Almanya'nın Mesut Özil'e ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Joachim Löw'ün milli takıma dönmesi için onu ikna edeceğini umuyorum. O harika bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda da kötü değildi." ifadesini kullandı.

Futbolcuların her an hazır olması gerektiğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Mesut Özil'in milli takımdan ayrılması hoşuma gitmedi. Bir futbolcunun Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası'nda oynamayacağını bilmesi, motivasyon kaybı oluşturur. Milli takımda oynamadığı takdirde tam anlamıyla hazır olamaz." şeklinde konuştu.

Öte yandan Arsenal'daki görevinden ayrıldıktan sonra yeterince dinlendiğini ifade eden Wenger, kendini hazır hissettiğini ve ocak ayında bir takım çalıştırmaya sıcak baktığını belirtti.

Almanya Mesut Özil'siz çıktığı 4 maçtan bir galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyetle ayrıldı

Almanya Milli Takımı, 30 yaşındaki Mesut'un ayrılmasının ardından çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda Peru'yu 2-1 yenen ve Hollanda'ya 3-0 kaybeden Almanlar, evinde 0-0 berabere kaldığı Fransa'ya deplasmanda ise 2-1 mağlup oldu.

Türk asıllı Alman oyuncular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında bir etkinlik çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ile eleştiriler yapılmış ve Mesut Özil, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Mesut Özil, açıklamasında Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'i doğrudan eleştirmişti.

AA

Etiketler: mesut özil, arsene wenger
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