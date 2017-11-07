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8 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Almanya VAR sistemi, tartışmalara yol açtı

07 Kasım 2017, Salı 15:55
Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) sezon başında uygulamaya konulan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, tartışmalara yol açmaya devam ediyor.

Alman basınında yer alan haberlerde, sistemin kullanıldığı maçlarda hakem ile video asistanı arasındaki iletişim sorunu yaşandığı ve bu durumun Almanya Futbol Federasyonu (DFB) üzerindeki baskıyı artırdığı iddia edildi.

Bundesliga kulüplerinden VAR sistemine getirilen eleştirilerin hakemlere olumsuz etki yaptığı, özellikle son iki hafta içindeki maçlarda birçok aksaklık yaşandığı ve VAR sistemi ile alınan kararların kaosa yol açtığı vurgulanıyor. 

Hatalı kararlar veriliyor

Haberlerde, VAR sisteminin proje sorumluluğunu üstlenen Hellmut Krug'un, Schalke 04-Wolfsburg maçında iki kez video asistan uygulamasını kullandığı ve Schalke 04'ün lehine karar verilmesine sebep olduğu öne sürüldü.

Krug suçlamaları reddederken, DFB ise Alman yöneticiyi görevinden alarak yerine Lutz Michael Fröhlich'i getirdiğini duyurdu. DFB, bundan sonraki maçlarda proje sorumlularının video asistanıyla doğrudan temasa geçmesini de yasaklandı.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan eski FIFA kokartlı Alman hakem Bernd Heynemann ise VAR nedeniyle sahadaki hakemin kararlarının yeterince ciddiye alınmadığını ve "zavallı duruma düşürüldüğü" yönünde eleştiride bulundu. 

Birçok eleştiri var

Bundesliga kulüplerinin yöneticileri ise son dönemde yaptıkları açıklamalarda, VAR'ın yetki karmaşasına yol açtığını ve kararların daha fazla tartışılmaya başlandığını belirtti.

Augsburg'un menajeri Stefan Reuter, tarafların toplanarak VAR sisteminin gerekliliğinin yeniden masaya yatırılması gerektiğini savundu.

Bayern Münih'in teknik direktörü Jupp Heynckes de hakemin sahadaki en üst otorite olduğunu ve sadece büyük hatalı kararlarda müdahale edilmesi gerektiği görüşünü paylaştı. Prensip olarak VAR sisteminin kullanılmasından yana olan Heynckes, zamana ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Freiburg Başkanı Fritz Keller ise VAR sisteminin kaldırılması ve kararların sahada hakemler tarafından verilmesi gerektiğini ifade etti.

Borussia Mönchengladbach'ın teknik direktörü Dieter Hecking ise VAR'ı savunarak, "VAR sistemi, futbol için iyi olur. Ancak sezonun yarısından sonra durdurulacağına inanıyorum." dedi.

AA

Etiketler: almanya, var sistemi
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