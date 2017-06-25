Almanya ve Şili yarı finalde

Almanya ve Şili, 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası B Grubu son maçlarının ardından yarı finale yükseldi.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nın B Grubu'ndaki 3. ve son maçlarda, Almanya ile Kamerun, Şili ile Avustralya karşılaştı. Almanya, Soçi kentinde oynanan mücadelede Kamerun'u, Türk asıllı Kerem Demirbay'ın 48, Werner'in 66 ve 81. dakikada attığı gollerle 3-1 yendi. Kamerun'un golünü, 78. dakikada Beşiktaş'ın geçen sezon Porto'dan kiraladığı Aboubakar kaydetti. Almanya Teknik Direktörü Löw, milli takımın başında çıktığı 150. maçında 100. galibiyetine ulaştı. Şili ile Avustralya arasında, başkent Moskova'da yapılan müsabaka ise 1-1 sonuçlandı. Avustralya, 42. dakikada Troisi ile öne geçti ancak Martin Rodriguez, 67. dakikada attığı golle Şili'nin sahadan beraberlikle ayrılmasını sağladı. B Grubu'nda son maçların ardından 7 puanı bulunan Almanya ve 5 puan toplayan Şili, yarı finale çıktı. Yarı finalde Almanya, Meksika'nın, Şili de Portekiz'in rakibi oldu. Portekiz-Şili karşılaşması, 28 Haziran, Almanya-Meksika maçı ise 29 Haziran'da oynanacak. İki mücadele de 21.00'de başlayacak. AA

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