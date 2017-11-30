Alper: Kariyerimde ilk defa 3 gol attım

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Adana Demirspor’u 6-0 yenmelerinin Süper Lig’de yakaladıkları havayı devam ettirme adına önemli olduğunu söyledi.

Süper Lig’de Kasımpaşa ile karşılaşacaklarını hatırlatan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Rakiplerimiz birbiriyle oynuyor. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. İnşallah hafta sonu da aynı öz güvenle oynayıp, maçı kazanırız.” ifadelerini kullandı. Alper Potuk, “Sezona iyi bir başlangıç yapmıştım. İyi giderken bir sakatlık yaşadım. Sonrasında kart cezası aldım. Bu ara benim için kötü oldu. Bu maç da öz güvenimi arttırmak ve form grafiğimi yükseltmek için çok önemliydi.” değerlendirmesinde bulundu. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın kendisini forvette oynattığına değinen sarı-lacivertli futbolcu, “Hocamız gol bölgesine daha yakın oynatıyor. Bu maçta tekrar oraya çekti. Forvet sıkıntısı var” dedi. Alper Potuk kariyerinde ilk kez 3 gol attığı için mutlu olduğunu söyledi.

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