“Altınordu” Dünya Fair Play ödülüne aday gösterilecek

TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, “Altınordu’nun sistemi ve çalışmalarından dolayı kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan’ı dünya fair play ödülüne aday göstereceğiz” dedi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu Başkanı, Uluslararası Fair Play Konseyi (CIFP) Üyesi ve Avrupa Fair Play Birliği İkinci Başkanı Erdoğan Arıpınar, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ı dünya fair play ödülüne aday göstereceklerini söyledi. Erdoğan Arıpınar, yaptığı açıklamada, Altınordu’nun çalışmalarıyla örnek bir kulüp olduğunu belirterek, “Altınordu’nun sistemi ve çalışmalarından dolayı kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan’ı bu yıl dünya fair play ödülüne aday göstereceğiz. Gelecek hafta Bakü’de yapılacak CIFP toplantısında konu gündeme gelecek. Ayrıca CIFP Başkanı Jeno Kamuti’yi, Altınordu’nun çalışmalarını görmesi için Türkiye’ye davet edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Arıpınar, dünya fair play ödüllerinin 2019 yılının ocak ayında açıklanacağını dile getirdi.

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