Amatör futbolcular sahaya polis üniformasıyla çıktı

Antalya Amatör Küme'de mücadele eden Zeytinköysporlu futbolcular, maç öncesi sahaya polis üniformalarıyla çıktı.

Antalya 1'inci Amatör 2'nci Grup'ta Zeytinköyspor ile Sidespor karşılaşması Zeytinköy 2 Nolu Saha'da oynandı. Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ile Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Sinan Demir'in de izlediği karşılaşma öncesi Zeytinköysporlu futbolcular sahaya polis üniforması ve üzerinde 'Terörü lanetliyoruz' yazılı pankartla çıktı. Seremoni öncesi saha kenarındaki polislere çiçek verip, başsağlığı dileyen futbolcular, daha sonra soyunma odasına giderek normal formalarını giyip yeniden sahaya çıktı. Karşılaşmayı bir grup polis de tribünde izledi.

Emniyet Müdürü Sinan Demir sporun barış, dostluk ve kardeşlik olduğunu söyleyerek her iki takıma da başarı diledi. Zeytinköyspor Başkanı Hüseyin Hakikat de Zeytinköy adının sürekli uyuşturucuyla anılmasından rahatsızlık duyduğunu söyleyerek, futbolla bu imajı kırmak istediklerini aktardı.