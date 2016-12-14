Amed Sportif, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif, Fenerbahçe ile yarın sahasında oynacağı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması için hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.

Teknik direktör Sertaç Büyükbayrak'ın istifa etmesinin ardından göreve gelen Recep Bayık, Fenerbahçe ile oynayacakları maça hazır olduklarını belirterek, bu maçı çok önemsediklerini söyledi. Son iki haftada kötü sonuçlar aldıklarını ifade eden Bayık, şöyle konuştu:

"Sertaç hocamız ve ekibi istifa etti. Ben de onlarla birlikte bu kulüpte çalışan biriydim. Normalde ben de ayrılmam gerekiyordu, öyle de yaptım. Ama Başkanımız Nurullah Edemen, bu görevi bana tevdi etti. Bu geçiş döneminde takımın teknik direktörlüğünü ben yapacağım. Kulümüz aldığı yeni kararla kongreye gidecek. Bu süreç bitinceye kadar bu takımın başında ben olacağım. Yarından başlayarak önümüzde 3 zorlu maçımız var. Fenerbahçe maçı, pazar günü oynayacağımız Kahramanmaraşspor maçı ve perşembe günü oynayacağımız Gençlerbirliği maçı. Amed Sportif için her maçı kazanmak için oynar. Fenerbahçe maçına çok önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıl kupa maçında Amed Sportif çok önemli maçlar kazandı. Bizim takım, Türkiye'nin her takımıyla baş edecek güçtedir. Yarın bizim için çok zorlu bir karşılaşma olacak. Onları en iyi şekilde burada misafir edip, ellerini boş göndermek istiyoruz."

Takımın kaptanı Şehmus Özer ise Fenerbahçe ile oynayacakları maçın zor geçeceğini ifade ederek, Amed Sportif olarak iyi bir durumda olduklarını dile getirdi. Pazar günü kötü bir sonuç aldıklarını anlatan Özer, "Fenerbahçe maçı bizim için çok önemli bir maç. Ama önceliğimiz lig. Kupada da başarı elde etmek istiyoruz. Takım olarak elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.