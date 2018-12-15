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Ankaragücü, İsmail Kartal'ın görevine son verdi

15 Aralık 2018, Cumartesi 23:55
MKE Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine son verildi.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu imzasıyla kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'a 4-0 kaybedilen maçtan sonra İsmail Kartal'ın basın toplantısındaki ifadeleri hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

"Sivasspor müsabakası sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ın kulübümüz başkanı ve yönetim kurulu hakkındaki açıklamaları, kulübümüz tarafından değerlendirilerek görevine son verilmesine karar verilmiştir. Kupa ve lig müsabakalarında alınan başarısız sonuçların sebebinin farklı nedenlere bağlanarak kulübümüz yönetimine haksız ithamlarda bulunulmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Camiamızı ve taraftarımıza karşı saha içindeki başarısızlığı örtme amacı ile kulübümüzü kamuoyu önünde küçük düşüren bu beyanlar kabul edilemez."

İsmail Kartal'ın, basın toplantısında, önündeki kağıtta yazan metni okuduğu belirtilen açıklamada, "Önceden hazırlandığı açıkça görülmektedir. Kulübümüzün içinde olduğu ekonomik sorunlar bahane edilmiş ise de bilindiği üzere, kulübümüz uzun yıllardır ekonomik sorunlarla mücadele etmesine rağmen zorlukları bir bir aşarak başarıya ulaşmaktadır. Çalışan ve işveren ilişkisi içinde bulunduğumuz teknik direktör İsmail Kartal'ın beyanları iş sözleşmesinin devamını olanaksız kılmıştır. Teknik direktör İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki güven bağları geri dönülmez bir biçimde zedelenmiş olup bu nedenle görevine bugün tarihi itibarıyla son verilmiştir." denildi.

İsmail Kartal, maç sonu düzenlenen basın toplantısında, "Başkan ve yönetim, kulübe kaynak ve destek bulma noktasına yeterli olamadılar. Kaynak bulmak ve futbolcuların ekonomik sorunlarını gidermek benim işim olsaydı gecemi gündüzüme katar bunu da halletmek için elimden geleni yapardım. Binbir zorlukla bugünlere getirdiğimiz kulübümüzü daha iyi yerlere getirecek insanların önünü açmak, Ankaragücü'ne ve cefakar taraftarlarına yapılacak en büyük hizmettir. 6 aydır kimse burada bir kuruş para almıyor. Geçen seneden bugüne kadar futbolcuların alacakları var. Bugün mağlup olduk ama son 1,5-2 aydır artık takımı motive edemeyecek duruma geldim." şeklinde ifadeler kullanmıştı. 

AA

Etiketler: Ankaragücü, İsmail Kartal
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