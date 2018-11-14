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14 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

"Anlaşarak ayrılmadık"

14 Kasım 2018, Çarşamba 13:22
Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor ile yolları ayrılan teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolda ayrılıkların olabileceğini ancak kendisine gerekçe olarak sunulan "şehirle uyuşamadı" ifadesini kabul etmediğini belirtti.

Türkiye Spor Yazarları Derneğinin Levent'teki merkezinde basın toplantısı düzenleyen Çalımbay, "Ankaragücü maçı sonrası kulüpten görüşme teklifi geldi. Takımla ilgili sandım. İstanbul'daydım hemen Konya'ya döndüm. Bana ayrılığı bildirdiler, sebebini sordum. Şehirle uyuşamadığımızı ve dokunun tutmadığını söylediler. Bunun üzerine 'böyle bir şeyi başka gelenlere söylemeyin' dedim. 'Yanlışım oldu mu' dedim, 'yok' dediler. 'Şehre yanlışım oldu mu dedim', yok dediler." diye konuştu.

"Anlaşarak ayrılmadık"

Atiker Konyaspor'dan anlaşarak ayrılmadıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Futbolda ayrılıklar olabilir. Bazen ayrılmak zorunda kalırsınız. Sebepler çok önemli. Bundan önce çalıştığımız takımlarda da oldu. Gittiğim hiçbir kulübe tazminat maddesi koymam. Her kulüpten iyi şekilde ayrılırım. Ekibimle çalıştığımız yerlerde beyaz sayfa bırakırız. Kimse hakkımızda konuşamaz, konuşursa yalan söylüyordur. Anlaşma teklif ettiler. Ben ayrılmak istemiyorum, siz söylediniz ben de kabul ettim dedim. Anlaşarak ayrılmadık, 'teklif sizden geldi, avukatımı çağırırım konuşursunuz' dedim." şeklinde konuştu.

Rıza Çalımbay, Atiker Konyaspor'da sezona büyük hedeflerle başladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Konya'da sezona başlarken büyük hedefler önümüzü koyduk. Bunlardan biri geçen sezonki sıkıntılı durumdan kurtulup iyi duruma gelmekti. Çalışmalara başlamadan önce yönetimle görüştük, eksikleri söyledik ve lige de iyi başladık. Sonra buraya kadar geldik."

"Bazı şeylere girmiyoruz, girersek o camia karışır"

Çalıştığı takımları üst sıralara taşıdığını vurgulayan Çalımbay, saha içinin kendi alanı olduğunu ve buna kimseyi karıştırmayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kulüp güzel bir açıklama yayımladı. Sonra bu açıklamayı yapan arkadaşlar alakasız şekilde takımın üzerinden konuşmaya başladılar ve ikinci bir açıklama yaptılar. Rıza'nın hedefi yok demişler. Her zaman hedefi olan biriyim. En önemlisi de takımı önemli yere getirmektir. Küme düşmemek gibi hedefim olmamıştır. Küme düşme potasındaki takımları alıp yükseltmişizdir. Denizlispor'u küme düşme hattından alıp Avrupa kupalarına götürdük. Trabzonspor'u güç bir yerden aldık ve beşinci yaptık. Antalya'yı Avrupa'ya götürüyorduk. Gittiğimiz her yerde başarılı olduk. Aldığımız takımları daha iyi seviyeye getirdik. Bizi kötülemelerine gerek yok. Futbolun dışında bir şey varsa tamam ama oyuncularla diyaloğa, takımın durumuna girmeye kalkarlarsa buna izin vermem. Benim alanıma girdikleri an iş değişir. Konya'da biz her şeyi yaptık. Futbolcularla diyaloğumuz mükemmeldi. Rıza'yı ve ekibini kötülemelerine, mazeret üretmelerine gerek yok. Bazı şeylere girmiyoruz, girersek o camia karışır. Hiç seslerini çıkarmasınlar. Bunu kurcalarlarsa başka şeyler olur. Benim olduğum takımda gruplaşma, ikilik mümkün değildir. Böyle şeylere girmemeleri gerekiyor. Rıza hoca somurttu, gülmüyor desinler tamam ama saha içi ile ilgili konuşturmam. Çünkü orası benim alanım. İşime müdahale edildiği zaman karşı çıkarım. Kimse böyle bir şey yapamaz. Bireysel hatalardan goller yedik ama hiçbir oyuncumu suçlamam, kamuoyunun önüne atmam. Bu eleştiriyi kabul etmiyorum."

"Konya'da iyi şeyler yaptığımıza inanıyorum"

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk'a teşekkür eden ancak yönetimin kendilerine yardımcı olmadığını savunan Rıza Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalıştığım en iyi başkanlardan birisi. Kendisine teşekkür ediyorum. Bize gerektiği şekilde yardımcı olmadılar. Her şeye rağmen yapılması gereken ne varsa elimizdeki kadroyla yapmaya çalıştık. İkinci yarıda takım oyundan düşüyor dediler. Beşiktaş maçını, Sivas maçını örnek verdim. İş disiplinimizle ilgili konuşurlarsa tepki gösteririz. Bir kulüpte yönetici ve teknik direktör arasında istemedikleri şeyler yaşanır ama o bizde kalır. Biz onlara nasıl saygı duyuyorsak onların da bize saygı duyması gerekiyor. Gittiğimiz hiçbir takımda başarısız olmadık. Hiçbir takımı kötü duruma düşürmedik. Konya hariç bütün takımlara oyuncu kazandırdık. Bu oyunculardan kulüp maddi gelirler elde etti. Vicdanen rahatım. Konya'da iyi şeyler yaptığımıza inanıyorum. Şehirle, taraftarla bir sorunum olmadı. Taraftara ve Konya halkına teşekkür ediyorum."

"Yönetime 8 numaraya oyuncu lazım dedim ama bir türlü getiremediler"

Transfer döneminde istediği isimlerin alınmadığını belirten Çalımbay, "Kadroda bizim yaptığımız transfer yok. İstediğimiz oyuncular vardı ama olmadı. Mehdi Bourabia'yı kesinlikle vermeyin, benim için çok önemli dedim. İstiyorsanız vermeyiz dediler. Fakat futbolcu kamp döneminde yanıma geldi ve ben gitmek istiyorum, benim için bir fırsat dedi. En iyi oyuncum da olsa eğer istiyorsa böyle bir durumda izin veririm. Yönetime 8 numaraya oyuncu lazım dedim ama bir türlü getiremediler. Daha sonra da o transferi yapamayız dediler. Döviz de yükseldi o zaman sıkıntı yaşayacaksanız almayın dedim." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın eski takım kaptanlarından Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı takımın ligdeki durumu konusunda ise "Şenol Güneş'in iki şampiyonluğu var. Bu sene oyuncu kaybı olunca takımın havası da kaybolmuş olabilir. Ama Beşiktaş en kısa sürede toparlanır. O potansiyel Beşiktaş'ta var." yorumunu yaptı.

AA

Etiketler: süper lig, çalımbay
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