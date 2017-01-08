Antalya Beşiktaş'a acımadı

​Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki otelin sahasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş sahadan 4-2 yenik ayrıldı.

Beşiktaş sahaya; Fabri, Beck, Marcelo, Atınç, Adriano, Tolgay, Gökhan İnler, Kerim Frei, Talisca, Olcay Şahan, Babel 11'iyle çıktı. Kara Kartal'ın Deportivo'dan transferi Ryan Babel bu maçta ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. İlk yarının son 5 dakikasında Zeki Yıldırım ve M'Billa'nın golleriyle devreye 2-0 önde giren Antalyaspor 59'da Celutska ile skoru 3-0'a getirdi. Beşiktaş'ın Brezilyalı 10 numarası Anderson Talisca, 62 ve 67'de attığı 2 golle farkı 1'e indirdi ancak Antalyaspor teslim olmadı. 70'de sahneye çıkan eski Beşiktaşlı Ramon Motta maçın skorunu belirledi: 4-2. Eto'o maçta oynamadı Antalyaspor'un süper yıldızı Samuel Eto'o Beşiktaş maçı kadrosunda yer almadı. Maçın oynandığı sırada yan sahada bireysel çalışma yapan Eto'o, ikinci yarıdan itibaren karşılaşmayı saha kenarından takip etti.

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