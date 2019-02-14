Antalyaspor, Başakşehir'i puansız göndermek istiyoruz

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, lider Medipol Başakşehir ile yapacakları maçta sabırlı oynayıp, kazanan taraf olmak istediklerini söyledi.

Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazartesi günü konuk edecekleri Medipol Başakşehir karşısında 3 puanı hedeflediklerini bildirdi.

Geçen hafta Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçtan bir puanla döndüklerini hatırlatan Korkmaz, zorlu deplasmandan kaybetmeden geldikleri için takımın kendine güveni olduğunu anlattı.

Bu hafta lig lideri Medipol Başakşehir'i konuk edeceklerini anımsatan Korkmaz, rakiplerinin sahadaki organizasyon, sistem ve oyun planıyla ülkede bu işi en iyi yapan takım olduğunu savundu.

Korkmaz, Medipol Başakşehir maçına kilitlendiklerini belirterek, "Lig lideri Başakşehir'in ne kadar kazanmaya ihtiyacı varsa bizim de var. Çok sabırlı olmamız gerekir. Topun kesinlikle sahibi olmamız lazım. Maç içinde savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçişleri doğru yapabilirsek istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyoruz. Çok önemli maç. Sıçrama maçı diyebilirim. Zor geçecek." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlı taraftarlara Medipol Başakşehir maçında da takımlarını 90 dakika destekleme çağrısında bulunan Korkmaz, "Bu maçta sabırlı oynayıp, topun sahibi olarak inşallah istediğimizi elde ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarık Çamdal'ın istedikleri noktaya geldiğinde takıma katkısı olacağını düşündüklerini anlatan Korkmaz, kadro dışı bırakılan Aly Cissokho'nun kulüp yönetimi tarafından affedilmesine ilişkin, bu futbolcunun da ilk 11'de oynamak için çalışacağını dile getirdi.

Bülent Korkmaz, sakatlığı süren Ondrej Celustka'nın ise 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalacağını sözlerine ekledi.