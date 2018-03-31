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31 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Antalyaspor, Bursaspor'u yenerek çok önemli bir üç puan kazandı

31 Mart 2018, Cumartesi 19:33
Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor, sahasında Bursaspor'u 2-0 yendi.

Antalyaspor- Bursaspor maçının 5. dakikasında sol kanattan gelişen Bursaspor atağında Batalla'nın pasıyla topla buluşan Kembo'nun ceza sahasına girmeden sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 

30. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Jevtovic'in sol kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Deniz Kadah'ın şutunda top, kaleci Harun Tekin'den döndü. Boşta kalıp önüne düşen meşin yuvarlağı altı pas içinde ağlarla buluşturan Maicon, takımını öne geçirdi: 1-0.

41. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında, Maicon'un ceza sahasına ortasında altı pas önünde topla buluşan Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+1. dakikada sol kanatta son çizgiye kadar inen Kembo'nun ortasında, ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Shehu'nun vuruşunda top auta çıktı.

Maçın ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan, karşılaşma öncesi Antalyaspor'un kurucu başkanı Atilla Vehbi Konuk'un 9. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İkinci yarı

56. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Doukara'nın şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı. 

72. dakikada ev sahibi ekip, farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Sakıb Aytaç'ın ortasında ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Doukara, meşin yuvarlağı ceza sahası dışındaki Deniz Kadah'a aktardı. Deniz Kadah'ın düzgün vuruşunda top, kaleci Harun Tekin'in solundan ağlarla buluştu: 2-0. 

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Antalyaspor maçı 2-0 kazandı.

AA

Etiketler: bursaspor, antalyaspor
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