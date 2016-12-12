Antalyaspor, Fener'i Yekta ile devirdi

Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, Yekta Kurtuluş'un golüne engel olamayıp sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Sarı lacivertli ekip böylece ligde 10 maç aradan sonra mağlup oldu. Fenerbahçe'de Sow'un röveşata golü hakem Cüneyt Çakır tarafından faul olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

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