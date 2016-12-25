Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı mağlup etti

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

2. dakikada Popov'un ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fornezzi'nin müdahalesiyle oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları kornere gönderdi. 34. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Chico'nun ortasında topla buluşan Danilo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesiyle oyun alanına döndü. Oluşan karambolde Mbilla'nın pasıyla topla buluşan Eto'o'nun vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak uzaklaştı. 45+2. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Castro'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona verdi. 47. dakikada Kasımpaşa karşılaşmada öne geçti. Ani gelen Kasımpaşa atağında ceza sahasında topla buluşan Pavelka, meşin yuvarlağı sağındaki Koita'ya çıkardı. Koita'nın bekletmeden vuruşunda, top kaleci Fornezzi'nin müdahalesine karşın ağlarla buluştu: 0-1 49. dakikada Castro'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Fornezzi'de kaldı. 54. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Celustka'nın sağ kanattan yaptığı ortada, ön direkte topla buluşan Makoun'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin solundan ağlarla buluştu: 1-1. 62. dakikada Deniz Kadah'ın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Serdar Özkan'ın kafa vuruşunda, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu. 63. dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası ön çizgisi üzerinde Koita'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Fornezzi'nin müdahalesiyle oyun alanına döndü. 90. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Sağ kanatta Celustka'nın kullandığı taç atışında ceza sahası içinde Mbilla, kafayla topu içeriye aktardı. Topla buluşan Motta'nın, dönerek vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin sağından ağlarla buluştu: 2-1 Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. AA

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