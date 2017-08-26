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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

"Arda mevzusu kapanmadı"

26 Ağustos 2017, Cumartesi 09:00
Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendikleri maçta iyi mücadele ederek kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ergün, sezona iyi başladıklarını belirterek, "Amacımız ilk 3 maçımızı kazanıp, milli maç arasında daha da iyi hazırlanmak. Taraftarlarımızı buraya çeken ve hepimizi mutlu eden oyuncularımızın istekli oyunuydu. Bugün çok fazla pozisyon da vermedik. Bundan dolayı çok mutluyuz. Böyle bir oyunla bu galibiyetin gelmesi bizi daha çok mutlu etti." diye konuştu.

Türkiye'de transfer döneminin 8 Eylül'de sona ereceğini dile getiren Ergün, şöyle devam etti:

"O zamana kadar güçlendirmeyi düşündüğümüz birkaç pozisyon için transfer yapma gibi düşüncemiz var. Bizden ayrılması muhtemel arkadaşlarımız da var. Bütçenin dengelenmesi için umuyorum gidenler ve gelenler olacak. Şu ana kadar istediklerimizin hepsini yaptık, transfer dönemi bitene kadar kalan birkaç noktayı da tamamlayacağımızı düşünüyorum."

"Selçuk İnan kendisini Galatasaray'a adamış bir oyuncu"

Cenk Ergün, Süper Lig'de bu sezon henüz ilk 11'de şans bulamayan kaptanları Selçuk İnan'ın iyi bir Galatasaraylı olduğunu vurguladı.

Selçuk İnan'ın Galatasaray'da çok büyük başarılara imza attığını, son dönemdeki şampiyonlukların hepsinde önemli payı olduğunu anlatan Ergün, şunları kaydetti:

"Kendisini Galatasaray'a adamış bir oyuncu. Transfer olurken de daha iyi imkanlara rağmen Galatasaray'ı tercih etti. O da burada olmaktan çok memnun. Elbette inişler ve çıkışlar olacaktır. Östersunds maçında birtakım tepkiler olmuş olabilir. Doğru olan bugün hem maç öncesinde hem de içinde kendisine olan destektir. Penaltıları normalde kaptanımız kullanmasına rağmen bugün topu Gomis'e bıraktı. Dolayısıyla bu bir takım oyunu. Galatasaray taraftarını da mutlu eden bu. Umarım her hafta üzerine daha da koyarak devam ederiz."

"Arda mevzusu kapanmadı"

Barcelona'da forma giyen eski futbolcuları Arda Turan'ı tekrar Galatasaray'da görmek istediklerini belirten Ergün, "Arda Turan mevzusu tamamen kapanmadı. Arda'nın da bize sözü var. Mutlaka bir gün Galatasaray formasını giyecek. Biz bunun mümkün olduğunca çabuk olmasını istiyoruz. Sonuçta Barcelona'nın futbolcusu. Onların da birtakım beklentileri var. Umarım bu beklentiler karşılıklı olarak tutar. Göreceğiz, önümüzde bir zaman var." açıklamasını yaptı.

AA

Etiketler: galatasaray, arda turan
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