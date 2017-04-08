Arda Turan Arsenal yolunda

İspanyol basını, Barcelona'nın, Arsenal forması giyen Hector Bellerin'in transferinde Arda Turan'ı takas olarak kullanabileceğini yazdı.

Barcelona akademisinde yetişip, 2011 yılında Arsenal'in yolunu tutan Hector Bellerin, yeniden İspanya'ya dönme hazırlıkları yapıyor. Barcelona'nın eski futbolcusunu sezon sonunda transfer etmek için, Londra kulübüyle temaslara başlaması beklenirken, transferin önündeki en büyük engel 40 milyon Euro'luk bonservis bedeli... Barcelona'nın maksimum 25 milyon Euro teklif yapabileceği Bellerin için aradaki 15 milyon Euro pazarlık edilebilecek seviyede değil. İSPANYOL BASINI: ARDA TURAN ARSENAL'A GİDEBİLİR Bu noktada İspanyol basını, hakkında birçok transfer dedikodusu çıkan milli futbolcu Arda Turan'ı devreye soktu. Radio Barcelona programında, Katalan ekibinin Hector Bellerin karşılığında, Arda Turan'ı Arsenal'e gönderebileceği belirtildi. İNGİLİZ BASINI: MESUT GİDERSE ARDA GELEBİLİR Geçtiğimiz haftalarda da İngiliz Times gazetesinde, Mesut Özil'in takımdan ayrılması halinde, Arsenal'in Arda Turan'ı transfer edebileceğine dair bir haber yer almıştı.

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