Arda Turan'ın cezası 10 maça düşürüldü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Medipol Başakşehir oyuncusu Arda Turan'ın 16 maçlık cezasını 10 karşılaşmaya indirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta yardımcı hakeme yönelik hareketlerinin ardından kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 16 maç ceza verilen Arda Turan'ın bu cezasını, Tahkim Kurulunun oy birliğiyle 10 maça düşürdüğünü bildirdi. Arda Turan konusundaki duruşma talebini reddeden Tahkim Kurulu, bu oyuncunun 39 bin liralık para cezasında değişiklik yapmadı. AA

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