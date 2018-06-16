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16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Arjantin ile İzlanda 1-1 berabere kaldı

16 Haziran 2018, Cumartesi 18:36
Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun ilk maçında Arjantin ile İzlanda 1-1 berabere kaldı.

8. dakikada Messi’nin, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Tagliafico’nun kafa ile aşırtarak yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

9. dakikada İzlanda gole çok yaklaştı. Arjantin savunmasında yapılan hata sonrasında, ceza sahası içinde topu önünde bulan Bjarnason’un boş pozisyonda yaptığı şutta top direğin dibinden auta gitti.

17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Messi, önündeki rakibinden kurtulup sol ayağıyla sert vurdu, kaleci Halldorsson topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

19. dakikada Arjantin öne geçti. Gelişen Arjantin atağında ceza sahası içinde topla buluşan Sergio Agüero, sol ayağıyla dönerek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

23. dakikada İzlanda eşitliği yakaladı. İzlanda atağında sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topu kontrol eden Gylfi Sigurdsson sağ çaprazdan şutunu attı. Kaleci Caballero’dan dönen topu önünde bulan Finnbogason düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

45. dakikada İzlanda etkili geldi. Arjantin ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Gylfi Sigurdsson'un sert şutunda top kaleci Caballero'dan döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

64. dakikada Arjantin, Messi ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Meza'nın düşürülmesiyle kazanılan atışı kullanmak için Messi topun başına geçti. Kaleci Halldorsson, Arjantinli yıldızın sağına gönderdiği topu kurtarmayı başardı.

87. dakikada sol kanattan gelişen Arjantin atağında, Pavon'un yerden kaleye gönderdiği top yere de çarptı ve köşeye yöneldi. Kaleci Halldorsson uzandı ve topu köşeden çıkardı.

Mücadele, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmayı Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Armando Maradona da tribünden takip etti.

***

Moskova'da ilgi odağı Messi

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda Arjantin ile İzlanda arasında başkent Moskova’da oynanan karşılaşma öncesinde ilgi odağı Güney Amerika ekibinin yıldızı Lionel Messi oldu.

Karşılaşmanın oynandığı Spartak Stadı'nın etrafını dolduran Arjantinliler, Messi formaları, posterleri ve tezahüratları ile Arjantinli yıldıza olan güvenlerini ortaya koydu.

Yüzlerini mavi-beyazlı renklere boyayan Arjantinli taraftarlar, dev Messi posterlerinin önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güney Amerika ekibinin taraftarları, efsaneleri Diego Armando Maradona’yı da unutmadı. Maradona formaları giyen taraftarlar, efsane futbolcuları lehine tezahüratlar yaptı.

İzlandalı taraftarların da zaman zaman “Messi kim?” tezahüratları yapması dikkati çekti.

 

 

AA

Etiketler: dünya kupası, arjantin, izlanda, messi
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