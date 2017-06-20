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20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

Arjantinli efsane futbolcu Maradona tercihini yaptı

20 Haziran 2017, Salı 12:11
Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'dan övgüyle bahsetti.

Arjantin televizyon kanalı TyC Sports'a konuşan Maradona, Portekizli yıldızın son yıllarda form grafiğinde önemli bir çıkış yakaladığını belirterek, "Ronaldo bambaşka bir seviyede. Tam bir canavar. Keşke Arjantinli olsaydı." dedi.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile Ronaldo'yu kıyaslayan 56 yaşındaki futbol adamı, "Yine de Messi'yi tercih ederim. Futbol oynarken zevk alıyor ve rakiplerini kolaylıkla geçebiliyor." diye konuştu.

Messi'nin henüz Dünya Kupası kaldıramadığını hatırlatan Maradona, "Messi'nin olimpiyat madalyası var. Ama Dünya Kupası'nı takımın yardımı olmadan tek başına kazanamaz. Bunu başaramasa da onu hatırlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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''Gelen bir teklif yok, onun ayrılacağını düşünmüyorum"

Real Madrid Başkanı Perez, ülkeden ayrılmak istediği iddia edilen Ronaldo ile ilgili, "Serbest kalma bedeli 1 milyar avro. Gelen bir teklif yok, onun ayrılacağını düşünmüyorum." dedi.

İspanyol kulübü Real Madrid'in beşinci kez başkanı seçilen Florentino Perez, ülkeden ayrılmak istediği iddia edilen futbolcuları Cristiano Ronaldo ile ilgili temkinli konuştu.

Perez, İspanyol basınında yer alan açıklamasında, "Ne ben ne de Real Madrid'den herhangi biri onun ayrılacağına inanıyor. FIFA Konfederasyonlar Kupası'ndan sonra Ronaldo ile konuşmayı düşünüyorum. Ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Portekizli futbolcuyu milli takımdayken rahatsız etmek istemediklerini dile getiren Perez, "Ronaldo, Real Madrid'in futbolcusu ve olmaya da devam edecek. Ronaldo'nun serbest kalma bedeli 1 milyar avro. Gelen bir teklif yok ve onun ayrılacağını düşünmüyorum." yorumunu yaptı.

Asensio gelecekte Altın Top ödülünü kazanır

Öte yandan, Real Madrid'in 21 yaşındaki oyuncusu Marco Asensio'dan da övgüyle bahseden Perez, "Asensio'nun gelecekte Altın Top ödülünü kazanacağını" savundu.

Perez, Real Madrid'in ilgilendiği futbolcular olarak gösterilen Kylian Mbappe ve kaleci Gianluigi Donnarumma ile ilgili sorulara ise "Mbappe, Donnarumma gibi genç futbolcuların hepsi iyi oyuncu. Real Madrid sırası geldiği zaman en iyisini yapacaktır. Real Madrid'e her zaman dünyanın en iyi futbolcuları geldi. (Teknik direktör) Zidane ile konuşmam lazım. Bu konuları derinlemesine çalışmaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.

AA

Etiketler: ronaldo, messi, maradona
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