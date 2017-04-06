Atiker Konyaspor yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Atiker Konyaspor, Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın tüm detayları HTSPOR ARENA'da...

Dimitar Rangelov'un 35. dakikada penaltıdan attığı gole, 1 dakika sonra Ergin Keleş cevap verdi. Ev sahibi ekip, 43. dakikada Fofana'nın golüyle soyunma odasına 2-1 önde gitti. Sivasspor'da Ergin Keleş 57. dakikada penaltı atışından yararlanamadı, ancak dönen topu Emre Kılınç tamamladı, skor 2-2 oldu 79. dakikada Sivasspor ceza sahasına giren Skubic topu Fofana'yla buluşturdu, kaleciyle karşı karşıya kalan Fildişili futbolcu topu ağlara göndererek Atiker Konyaspor'u 3-2 öne geçirdi Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, 90 dakika Atiker Konyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

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