Atiker Konyaspor yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Atiker Konyaspor, Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın tüm detayları HTSPOR ARENA'da...
Dimitar Rangelov'un 35. dakikada penaltıdan attığı gole, 1 dakika sonra Ergin Keleş cevap verdi.
Ev sahibi ekip, 43. dakikada Fofana'nın golüyle soyunma odasına 2-1 önde gitti.
Sivasspor'da Ergin Keleş 57. dakikada penaltı atışından yararlanamadı, ancak dönen topu Emre Kılınç tamamladı, skor 2-2 oldu
79. dakikada Sivasspor ceza sahasına giren Skubic topu Fofana'yla buluşturdu, kaleciyle karşı karşıya kalan Fildişili futbolcu topu ağlara göndererek Atiker Konyaspor'u 3-2 öne geçirdi
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, 90 dakika Atiker Konyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonuçla Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.