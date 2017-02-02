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2 ŞUBAT 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Atletico Madrid'i 2-1'le geçen Barcelona finale çok yakın...

02 Şubat 2017, Perşembe 02:24
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 yendi.

Barcelona'nın ve maçın yıldızları, attıkları güzel gollerle öne çıkan Uruguaylı Luis Suarez ve Arjantinli Lionel Messi oldu. Karşılaşmaya her iki takım da hızlı başladı. 7. dakikada orta sahada Mascherano'nun Griezmann'ın ayağından kaptığı topla gelişen Barcelona atağında yaklaşık 40 metre topu süren ve Atletico defansında Godin ve Savic'i hızı ve vücut çalımıyla geçen Luis Suarez, yerden vuruşunda kaleci Moya'nın sağından ağları havalandırdı.

Kısa paslarla Barcelona yarı sahasına giren ve organize hücumlar yapan Atletico Madrid, Griezmann ve Godin ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. 33. dakikada hücuma çok hızlı çıkan Barcelona'da Rakitiç ile girdiği verkaçtan sonra ceza sahasına giren Messi, harika bir vuruşla skoru 2-0'a getiren golü attı. Karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince ilk yarı Barcelona'nın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Arda oyuna girmedi

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, ikinci yarıya defanstaki Hırvat futbolcusu Sime Vrsaljko'nun yerine forvet oyuncusu Fernando Torres'i alarak başladı. 50. dakikada Gabi'nin kaleci Jasper Cillessen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda son anda topa ayak koyan Jordi Alba, Atletico adına mutlak bir gol pozisyonunu önledi. 59. dakikada Gabi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahasının solunda Godin'in kafa pasında yine kafa ile topu ağlara gönderen Antoine Griezmann, Atletico Madrid'in ilk golünü atarak, skoru 2-1 yaptı. Ev sahibi takım, farkı 1'e indirdikten sonra art arda ataklarla Barcelona kalesine gelmeye başladı. 62. dakikada Griezmann'ın kale çizgisinin hemen önünde topuğuyla yaptığı vuruşta kaleci Cilessen topu kurtardı.

İkinci yarı Atletico Madrid'in üstünlüğünde oynanmasına rağmen Barcelona ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 2-1 kazandı.

Bu arada Barcelona'da forma giyen Arda Turan, eski takımı Atletico'ya karşı oynadıkları maçta yedekler arasında oturup, oyuna girmedi.

Barcelona ve Atletico Madrid takımları arasındaki yarı finalin rövanş maçı 7 Şubat'ta Nou Camp Stadı'nda oynanacak. 

AA

Etiketler: arda turan, barcelona, ispanya
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