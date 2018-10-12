Attığı muhteşem golle maça damgasını vurdu

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, milli maçta kornerden gol atarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Mısır, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri J Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında eSwatini'yi 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 45. dakikasında kazanılan korner atışında topun başına geçen 26 yaşındaki Salah, meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi ve takımının dördüncü golüne imza attı. J Grubu'nda üç maçta iki galibiyet elde eden Mısır, averajla liderlik koltuğunda oturuyor. AA

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