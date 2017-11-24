Avcı: Önemli bir galibiyet aldık

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, hem grubun liderini yenmek hem de tekrar varlıklarını hissettirebilmek ve yarışın içinde olmaları bakımından önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gruptaki 5. maçı kazanmaktan başka çareleri olmadığını, bunun için de akıllı, sabırlı ve baskın oynamaları gerektiğini belirtti.

Karşılaşmaya baskı ile başlamak ve bunu ellerinden geldiğince sürdürmek istediklerini dile getiren Avcı, oyunun yerini değiştirmek, genişlik vermek, kenarlardan yapılacak kısa ortalarda gol veya gollere ulaşmayı da amaçladıklarını bildirdi.

İlk yarıda yakaladıkları üç gol pozisyondan ikisini gole çevirdiklerini hatırlatan Avcı, "Rakibe de uzaktan net bir gol pozisyonu verdik. Topa sahip olup istediğimiz gibi sahanın içinde ilk yarı itibarıyla tamamen hakimiyeti elde ettik." dedi.

Abdullah Avcı, ikinci yarıda rakibin baskısını kırmak istediklerini ancak 65-80. dakikalarda oyunu tamamen Ludogorets'e kaptırdıklarını anlattı. Bu bölümde baskı yediklerini, basit top kayıplarının olduğunu ve geçişlerde atakları sonuçlandıramadıklarını kaydeden Avcı, "Topu tutmak gerekiyordu bu baskılarda, bu top kayıplarını fazla yaptık." değerlendirmesini yaptı.

Maçın 80. dakikasından sonra rakibe pozisyonlar verdiklerini ancak oyunun dengelendiğini vurgulayan Avcı, şöyle konuştu:

"Ludogorets takımı kendi sahasında Avrupa Ligi'nde ilk defa mağlup oluyor. Hem grubun liderini yenmek hem de tekrar varlığımızı hissettirebilmek ve yarışın içinde olmamız açısından önemli bir galibiyet aldık. Ülke puanı da önemliydi, takımımızın tecrübesi anlamında da önemliydi. Galibiyetimizi aldık, umarım gruptan çıkmayı garantileriz. Gruptan çıkamamamız halinde bile önemli deneyimler kazanmış olacağız. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Yoğun ve yorucu haftalar geçiriyoruz. 22. resmi müsabakamızı oynadık. Pazartesi itibarıyla lig yarışı için maçlar tekrar başlayacak."

Dimitrov: "Hayal kırıklığına uğradık"

Ludogorets Teknik Direktörü Dimitar Dimitrov ise bu yenilgiyle hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti.

"İlk yarıda hiç iyi pas yapamadık, çok kötü paslarımız oldu. Topu ayağımızda tutamadığımız için kötü performans sergiledik." diyen Dimitrov, ikinci yarı ile oyunun değiştiğini ve takımının kendi kimliğine bürünmeye başladığını dile getirdi.

Yenilgiyi "büyük bir kayıp" olarak nitelendiren Dimitrov, "Maç hem bizim hem de rakibimiz için çok önemliydi. İlk yarıda top kontrolümüz çok zayıftı. Basit toplarda hata yaptık. Başakşehir üç fırsatın ikisini gole dönüştürdü. Bizim ise iki şansımız vardı ve onları da değerlendiremedik." ifadesini kullandı.

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Başakşehir Avrupa Ligi'nde Ludogorets'i deplasmanda mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Bulgar temsilcisi Ludogorets'i 2-1 mağlup etti.

12. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Kerim Frei, ceza sahasına ortasını gönderdi, Mevlüt Erdinç altı pas çizgisi önünde boş pozisyonda topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Renan'dan geri döndü. Boşta kalan topu, savunma uzaklaştırdı.

20. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. İrfan Can'ın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Kerim Frei, sol kanattan ceza sahası içine yerden ortasını yaptı. Edin Visca sağ çaprazdan attığı sert şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.

28. dakikada turuncu-lacivertliler, farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Kerim Frei, süratle ceza sahasına girdi, rakibinden kurtulup sert vurdu, savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 0-2.

37. dakikada gelişen Ludogorets atağında, Medipol Başakşehir savunmasının uzaklaştırmakta zorlandığı topa Marcelinho'nun ceza yayı içinden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

43. dakikada Marcelinho'nun pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahası dışında topla buluşan Abel çok sert vurdu, kaleci Mert son anda topu kornere çeldi.

47. dakikada Ludogorets gole çok yaklaştı. İkinci yarıda oyuna giren Keşerü savunmanın arkasına sarktı, ceza sahası içinde sol çaprazdan altı pas içine pasını gönderdi. Wanderson, uygun pozisyonda topu ıskaladı ve net bir gol fırsatını değerlendiremedi.

65. dakikada Ludogorets farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen Ludogorets atağında Misidjan'ın sağ kanattan yaptığı ortada, Marcelinho ceza sahası içinde topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

69. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Orta sahadan atılan pası kontrol eden Wanderson, Medipol Başakşehir ceza sahasına girdi. Bu oyuncu, önünde Attamah olmasına rağmen yakın mesafeden şutunu attı, top az farkla yandan auta gitti.

73. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası ön çizgisi üzerinde önünde bulan Plastun gelişine çok sert vurdu, Mert Günok sağına gelen topa son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere attı.

74. dakikada Ludogorets yine tehlikeli geldi. Epureanu'nun ceza sahası içindeki hatalı pasını kapan Keşerü, altı pas içinde boş pozisyonda bekleyen Abel'e pasını attı. Savunmaya çarpan top bir kez daha Keşerü'nün önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden sert şutununda, kaleci Mert Günok direk dibinde topu kornere çelmeyi başardı.

78. dakikada hızlı gelişen atakta Visca sağ kanattan ceza sahası içindeki Mossoro'ya pasını gönderdi. Mossoro'nun gelişine şutunda, kaleci Renan topu kurtardı. Boşta kalan topa Mossoro yakın mesafeden bir kez daha sert vurdu, Renan bu topu da kornere gönderdi.

90. dakikada hızlı gelişen turuncu-lacivertlilerin atağında Elia, sol kanattan ceza sahasına girdi, çaprazdan sert vurdu top kaleci Renan'dan döndü. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Mossoro da şutunu attı, Renan bu kez de topu kornere çeldi.

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.