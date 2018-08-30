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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Avrupa'da 210. mücadelesine çıkacak: Beşiktaş, Partizan'ı konuk edecek

30 Ağustos 2018, Perşembe 15:32
UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 210. mücadelesine çıkacak.

Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor

Beşiktaş, Avrupa kupalarında geride kalan 209 maçta rakiplerine 80 kez üstünlük kurdu. 84 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 276 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 297 gol gördü.

Şenol Güneş yönetiminde 32. maç 

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da 32. karşılaşmasını oynayacak.

Siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Güneş, Partizan mücadelesiyle bu rekorunu 32 müsabakaya yükseltecek.

Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 31 karşılaşmada 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. 

"Kupa 2"de 108. maçı

Siyah-beyazlılar, Partizan mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 108. kez sahada yer alacak.

Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 107 maç yapan siyah-beyazlı ekip, 49 galibiyet, 22 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı.

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

En farklı galibiyetini bu sezon aldı

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine bu sezon ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park'ta oynadığı rövanş mücadelesini 6-0 kazanarak, tarihinin en farklı galibiyetine imza attı.

Farklı mağlubiyetler 

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu. 

Hükmen galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetle saf dışı bıraktı.

Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş ayrıca, 1986-1987'de aynı kupanın 2. turunda Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL'in maça gelmemesi sonrası hükmen galip ilan edildi ve turu geçen taraf oldu.

İç sahada 105. maçını oynayacak

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 105. iç saha maçını yapacak.

Avrupa kupalarında rakiplerini 104 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 54 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 25 maçtan da yenik ayrıldı.  

Partizan ile 4. kez rakip

Beşiktaş, Partizan ile Avrupa kupalarında 4. maçını yapacak. 

Siyah-beyazlı ekip, 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nin grup mücadelesinde rakiplerinden biri olan Partizan'ı her iki maçta da yendi. Deplasmandaki ilk maçı Veli Kavlak, Demba Ba, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'nin golleriyle 4-0 kazanan Beşiktaş, İstanbul'daki karşılaşmada ise biri penaltıdan olmak üzere Demba Ba ile bulduğu 2 golle rakibini 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon play-off turunda rakibi olan Partizan ile deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldı.   

AA

Etiketler: beşiktaş, uefa
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