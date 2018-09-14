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14 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Avrupa'daki sponsoru belli oldu

14 Eylül 2018, Cuma 16:00
Galatasaray, geçmiş yıllarda olduğu gibi gelecek sezon da Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda Türk Hava Yolları logolu forma ile boy gösterecek.

Türk Hava Yolları (THY), Galatasaray'ın 2018-2019 sezonundaki Avrupa kupaları maçlarına forma sponsoru oldu.

THY'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray geçmiş yıllarda olduğu gibi gelecek sezon da Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda THY logolu forma ile boy gösterecek.

2018-2019 sezonunda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 ile UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele edecek olan Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda bayrak taşıyıcı havayolunun logosunu formasında taşıyacak.

Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 18 Eylül'de İstanbul Türk Telekom Stadyumu'ndaki karşılaşmadan itibaren THY logolu formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, seyahatlerini de yine Türk Hava Yolları ile gerçekleştirecek.

AA

Etiketler: galatasaray, thy
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