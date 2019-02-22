Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı

Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisinde son 15 dakikaya dikkat! Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladığı belirtildi. Daha sonra sahaya inen futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 21 yaş altı futbol takımıyla çift kale maç yaptığı aktarıldı. İdmanın, bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena'nın tedavileri sürüyor. Bu futbolcular, Beşiktaş maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. AA

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