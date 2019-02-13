Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı devam ediyor

Fenerbahçe-Zenit mücadelesiyle başlayan UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayağı, yarın oynanacak 15 maçla tamamlanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica'yı Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te ağırlayacak. Tur atlayan takımlar, 20-21 Şubat tarihlerindeki rövanş maçlarının ardından belli olacak. Yarın yapılacak karşılaşmalar şöyle: 20.55 Galatasaray - Benfica (Portekiz) 20.55 BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere) 20.55 Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya) 20.55 Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna) 20.55 Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya) 20.55 Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya) 20.55 Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika) 20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya) 23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya) 23.00 Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya) 23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya) 23.00 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere) 23.00 Zürih (İsviçre) - Napoli (İtalya) 23.00 Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya) 23.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) AA

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