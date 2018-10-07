"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

Avrupa'nın devleri şokta

07 Ekim 2018, Pazar 09:00
İspanyol basınında son 4 maçtır gol kaydedemeyen Julen Lopetegui yönetimindeki Real Madrid'in "krize girdiği" ve "serbest düşüşte" olduğu yorumları yapıldı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Real Madrid, deplasmanda Alaves'e 1-0 yenildi.

Mendizorroza Stadı'nda Alaves ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda da takımlar girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamazken karşılamanın 90+5. dakikasında Manu Garcia'nın kafa golü, Alaves'e zaferi getirdi ve müsabaka ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu skorla Real Madrid, 14 puanda kalırken, Alaves ise aynı puana ulaştı.

İspanyol basınında son 4 maçtır gol kaydedemeyen Julen Lopetegui yönetimindeki Real Madrid'in "krize girdiği" ve "serbest düşüşte" olduğu yorumları yapıldı.

***

Bayern Münih'e 'Borussia Mönchengladbach' şoku

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, ağırladığı Borussia Mönchengladbach'a 3-0 mağlup oldu.

Bundesliga'nın 7. hafta mücadelesinde, Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'ı Allianz Arena'da konuk etti.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Borussia Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Alassane Plea, 16. dakikada Lars Stindl ve 88. dakikada Patrick Herrmann kaydetti.

Son 3 lig maçında 1 puan toplayabilen Bayern Münih, 13 puanda kalırken, Borussia Mönchengladbach ise 14 puan ve averaj farkıyla ikinci sıraya yükseldi.

AA

Etiketler: real madrid, bayern münih
Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Halk fakirleşirken milyoner sayısı gün geçtikçe artıyor

    ABD'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

    Yargı da topluma hesap vermeli

    McKinsey'e gerek yok

    Karikatürler

    Melabaaa! Naşı gidiyo alaba?

    Çelik: McKinsey'le bir sözleşme yok, ödeme de yapılmıyordu

    Muhalifler ağır silahlarını İdlib'den çekiyor

    Kaybolan Suudi gazetecinin soruşturması sürüyor

    Interpol, Çinli yetkililerden kayıp başkana ilişkin açıklama bekliyor

    Gelecek e-ticarette

    En büyük insanî krizden biri

    Çin’e baskı yapın

    Tekonoloji odaklı girişimler ODTÜ'nün gözdesi oldu

    TL ile sözleşme dönemi başladı

    Göçmenler, Akdeniz’de ölüme terk edilemez

    Filistinli gazeteciler için Âcil çağrı

    Endonezya'da yaralar sarılıyor

    İsrail, Gazze'deki balıkçıların avlanma sınırını 6 mile indirdi

    "Sarayda kriz yok, kriz vatandaşın mutfağında, elektriğinde var"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yargı da topluma hesap vermeli
    Ahmet Cemil Çökren

    Rızkı veren Allah’tır
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    STK’lar, iş dünyası ve demokrasi
    Genel

    Zulme karşı duruşumuz hizmetlerin önünü açtı
    Adnan NACİR

    Sarayın Asgarileri
    Genel

    McKinsey'e gerek yok
    Faruk ÇAKIR

    Örnek öğretmen
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Eyyüp Dağ

    Kamyona vecizeler yazıp şehir şehir geziyorduk
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Ve.. Eléonore sazı eline aldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.